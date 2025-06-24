Самый богатый мужчина на планете перед свадьбой устроил вечеринку на яхте за $500 миллионов

Основатель Amazon, американский миллиардер Джефф Безос с размахом отпраздновал 19-летие Эвана — сына своей невесты Лорен Санчес. Мужчина устроил пенную вечеринку на суперяхте за 500 миллионов долларов. Мероприятие состоялось за несколько дней до долгожданной свадьбы пары в Венеции.

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На опубликованных снимках можно увидеть, как 55-летняя Санчес и 61-летний Безос развлекаются на судне. Бывшая журналистка была одета в розово-черное бикини и солнцезащитные очки, ее избранник — самый богатый мужчина на планете — показал свой подтянутый торс. Об этом пишет издание Page Six.

"Они обнимались и улыбались в компании друзей", — рассказывают очевидцы.

Санчес снимала Безоса на телефон

Гости наслаждались активным отдыхом на яхте, в частности играли в гольф с палубы прямо в море. Санчес фотографировала Безоса на свой телефон, пока тот веселился в пене. Эван, в свою очередь, "зависал" вместе с друзьями, наслаждаясь всеми преимуществами суперяхты миллиардера.

Влюбленные мило обнимались Фото: SplashNews

Кстати, это празднование состоялось за несколько дней до свадьбы пары в Венеции. Среди гостей называют Опру Уинфри, Леонардо ДиКаприо, Ким Кардашян, Билла Гейтса, Барбру Стрейзанд и Иванку Трамп.

Безос на вечеринке Фото: SplashNews

Хотя молодоженам удается держать место своей свадьбы в секрете, ходят слухи, что влюбленные пойдут к алтарю в выставочном пространстве под названием Scuola Grande della Misericordia на острове Сан-Джорджио.

Что известно о невесте Безоса

Лорен Санчес — американская журналистка и телеведущая. Она работала на телевидении, снималась в фильмах и даже основала авиационную компанию. В 2025 году летала в космос с миссией Blue Origin. Санчес имеет двоих детей — Эвана и 17-летнюю дочь Эллу — от бывшего мужа Патрика Уайтселла. Они были женаты с 2005 по 2019 год. Кроме того, у нее есть 24-летний сын Никко от Тони Гонсалеса.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Брат Лорен Санчес раскрыл детали предстоящей свадьбы своей сестры.

Джефф Безос снял для своей шикарной церемонии бракосочетания целый остров в Венеции.

Мы также рассказывали, кто будет петь на самой дорогой и роскошной свадьбе Лорен и Джеффа.