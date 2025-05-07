Главная свадьба 2025 года: кто будет петь для Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Миллиардер и основатель Amazon, по слухам, нанял звезд первой величины: Леди Гагу и Элтона Джона для своей шикарной свадьбы в Италии, которая пройдет в июне.

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Об этом пишет Daily Mail.

Джефф Безос и Лорен Санчес хотят, чтобы их свадьба стала грандиозным событием. И сделают его таким Леди Гага и Элтон Джон.

Леди Гага Фото: Getty Images

Однако многочисленные источники эксклюзивно сообщают Page Six, что слухи якобы не соответствуют действительности. Впрочем, другие источники утверждают, что это правда.

Элтон Джон Фото: Getty Images

61-летний Джефф Безос и 55-летняя Лорен Санчес собираются сыграть свадьбу в Венеции, Италия. Торжества стартуют 24 июня и продлятся до 26 числа.

"Лорен хотела, чтобы для них пел какой-нибудь большой талант, но лучше Гаги и Элтона просто не найти", — заявил инсайдер изданию.

Источник также утверждает, что 39-летняя Гага и 78-летний Джон были склонны принять приглашение, поскольку они "хорошие друзья и были рады сделать это вместе".

Однако сейчас в календаре Леди Гаги свадьбы Безоса нет.

Что известно о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Первоначально сообщалось, что пара проведет свадьбу на борту мегаяхты Безоса стоимостью 500 миллионов долларов; однако Daily Mail, которая первой сообщила об этом, теперь опровергла эти заявления. На яхте, вероятно, пройдет некоторые торжества, но сама свадьба состоится в Венеции.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

Пара обручилась в мае 2023 года после пяти лет отношений. После пяти лет отношений миллиардер сделал предложение, подарив обручальное кольцо в 20 карат на юге Франции.

Помимо Леди Гаги и Элтона Джона, на свадьбе в качестве гостей будут присутствовать и другие знаменитости: Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Иванка Трамп и Кэти Перри, которая недавно отправилась в скандальный космический полет Blue Origin вместе с Санчес.

Напомним, ранее Фокус писал, что планы Джеффа Безоса насчет Венеции возмутили местных жителей. Они считают, что миллиардер буквально "оккупирует" популярный среди туристов город.

А брат Лорен Санчес уже приоткрыл детали грядущего празднества и заявил, что свадьба миллиардера и его избранницы будет такой же пышной, как и свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза.