Головне весілля 2025 року: хто співатиме для Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Мільярдер і засновник Amazon, за чутками, найняв зірок першої величини: Леді Гагу і Елтона Джона для свого шикарного весілля в Італії, яке відбудеться в червні.

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Про це пише Daily Mail.

Джефф Безос і Лорен Санчес хочуть, щоб їхнє весілля стало грандіозною подією. І зроблять її такою Леді Гага та Елтон Джон.

Леді Гага Фото: Getty Images

Однак численні джерела ексклюзивно повідомляють Page Six, що чутки нібито не відповідають дійсності. Утім, інші джерела стверджують, що це правда.

Елтон Джон Фото: Getty Images

61-річний Джефф Безос і 55-річна Лорен Санчес збираються зіграти весілля у Венеції, Італія. Урочистості стартують 24 червня і триватимуть до 26 числа.

"Лорен хотіла, щоб для них співав якийсь великий талант, але краще за Ґаґу та Елтона просто не знайти", — заявив інсайдер виданню.

Джерело також стверджує, що 39-річна Гага і 78-річний Джон були схильні прийняти запрошення, оскільки вони "хороші друзі і були раді зробити це разом".

Однак зараз у календарі Леді Гаги весілля Безоса немає.

Що відомо про весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Спочатку повідомлялося, що пара проведе весілля на борту мегаяхти Безоса вартістю 500 мільйонів доларів; однак Daily Mail, яка першою повідомила про це, тепер спростувала ці заяви. На яхті, ймовірно, пройдуть деякі урочистості, але саме весілля відбудеться у Венеції.

Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Getty Images

Пара заручилася в травні 2023 року після п'яти років стосунків. Після п'яти років стосунків мільярдер освідчився, подарувавши обручку в 20 карат на півдні Франції.

Крім Леді Гаги і Елтона Джона, на весіллі в ролі гостей будуть присутні й інші знаменитості: Опра Вінфрі, Кім Кардаш'ян, Іванка Трамп і Кеті Перрі, яка нещодавно вирушила в скандальний космічний політ Blue Origin разом із Санчес.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що плани Джеффа Безоса щодо Венеції обурили місцевих жителів. Вони вважають, що мільярдер буквально "окупує" популярне серед туристів місто.

А брат Лорен Санчес уже привідкрив деталі прийдешнього свята і заявив, що весілля мільярдера і його обраниці буде таким же пишним, як і весілля принцеси Діани і принца Чарльза.