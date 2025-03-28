Брат Лорен Санчес озвучив перші деталі її майбутнього весілля з Джеффом Безосом

Дата весілля не розголошується, але відомо, що воно відбудеться влітку у Венеції. Пара нібито вже розіслала офіційні запрошення.

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Мільярдер Джефф Безос, засновник Amazon, і його наречена Лорен Санчес готуються до весілля, яке, за останніми даними, відбудеться влітку в Італії. Старший брат колишньої телеведучої Пол Санчес розповів журналістам TMZ перші деталі про прийдешнє торжество.

За його словами, це буде щось неймовірне.

"Я думаю, це буде як у випадку з принцесою Діаною. Просто грандіозно і весело, просто вибух. У нас поки що немає жодних подробиць, наприклад, де саме це буде тощо. Я в неймовірному захваті. Це буде приголомшлива подія. Вона буде зірковою і веселою", — заявив він.

Принцеса Діана і король Чарльз одружилися на розкішній церемонії 1981 року, яку подивилися понад 750 мільйонів людей по всьому світу. Назване "весіллям століття", одруження спадкоємця престолу коштувало $48 мільйонів ($168 мільйонів з урахуванням інфляції на сьогодні).

Пол додав, що Лорен і Джефф, найімовірніше, попросять гостей на своєму весіллі замість подарунка молодятам пожертвувати гроші в благодійну організацію за їхнім вибором. Подейкують, що серед гостей будуть Кеті Перрі, Єва Лонгорія і Кардаш'яни.

Під кінець бесіди Санчес зізнався, що розмовляє з сестрою 3-4 рази на тиждень, але вона "майже нічого не говорить про весілля".

"Вони так зайняті, знаєте, запуск через три тижні. І я буду там, це буде круто. Подивимося, що буде далі", — закінчив він. Під запуском Пол має на увазі, що Лорен приєднається до повністю жіночого екіпажу, включно з Кеті Перрі, Гейл Кінг, колишнім вченим NASA Аїшею Боу, вченим і активісткою Амандою Нгуєн і кінопродюсеркою Керіанн Флінн, і 14 квітня вони вирушать у космос.

Раніше Лорен розповідала, як вона хвилюється перед польотом.

"Я ніколи не думала, що в мене буде шанс вирушити в космос. Але ця подорож — більше, ніж просто космічний політ, вона про те, щоб надихнути наступне покоління дослідників і мрійників, бути сміливими і приймати пригоди в прагненні до навчання і розвитку як особистості", — зізналася вона.

Санчес додала, що вражаюча команда зробить її досвід ще більш значущим:

"Кожна жінка привносить свій унікальний життєвий досвід і таланти", — сказала вона виданню.

Лорен Санчес полетить у космос 14 квітня

Повертаючись до майбутнього весілля, зазначимо, що про одруження пари писали ще наприкінці минулого року. З чуток, закохані планували одружитися в Аспені, де Безос навіть орендував шале для численних гостей, а бюджет урочистості мав становити $600 млн. Однак пізніше мільярдер спростував цю інформацію.

Джефф освідчився Лорен у травні 2023 року, через чотири роки після того, як вони публічно оголосили про свій роман на вечірці після церемонії вручення премії "Золотий глобус".

Раніше Фокус писав, що наречена Джеффа Безоса заінтригувала шанувальників дивним посланням.