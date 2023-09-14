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Стиль життя

Лорен Санчес похизувалася каблучкою від Джеффа Безоса за 2,5 млн доларів (фото)

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Фото: Getty Images | Лорен Санчес

Засновник Amazon освідчився коханій у травні 2023 року.

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53-річна американська журналістка Лорен Санчес продемонструвала свою величезну каблучку від 59-річного мільярдера Джеффа Безоса на благодійному заході Kering Group Caring for Women у Нью-Йорку. Про це пише Page Six.

Розкішний 20-каратний бенгальський перстень Санчес, за словами експертів, коштує 2,5 млн доларів.

Колишня ведуча новин була одягнена в одну зі своїх фірмових сукнь із блискітками, обравши вбрання від Dolce and Gabbana з кришталевої сітки, щоб продемонструвати свою спину та підтягнуті руки.

Санчес поєднала яскраву сукню лаймового відтінку із золотими босоніжками на платформі та сережками Lorraine Schwartz, які ідеально поєднувалися з її сліпучою діамантовою каблучкою.

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Кім Кардаш'ян і Лорен Санчес боролися за один лот від Balenciaga на благодійному аукціоні

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Лорен Санчес Fullscreen
Лорен Санчес
Фото: Getty Images

Розкішний аксесуар доповнив ніжний нюдовий манікюр коханої американського мільярдера. Її довге чорне волосся було розпущене.

Засновник Amazon зробив пропозицію журналістці у травні 2023 після пʼяти років стосунків.

Лорен Санчес Fullscreen
Лорен Санчес
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Лорен Санчес та Кім Кардашʼян сходили на вечерю.

Також Фокус писав про купальник нареченої Джеффа Безоса за 54 долари.