Лорен Санчес похизувалася каблучкою від Джеффа Безоса за 2,5 млн доларів (фото)
Засновник Amazon освідчився коханій у травні 2023 року.
53-річна американська журналістка Лорен Санчес продемонструвала свою величезну каблучку від 59-річного мільярдера Джеффа Безоса на благодійному заході Kering Group Caring for Women у Нью-Йорку. Про це пише Page Six.
Розкішний 20-каратний бенгальський перстень Санчес, за словами експертів, коштує 2,5 млн доларів.
Колишня ведуча новин була одягнена в одну зі своїх фірмових сукнь із блискітками, обравши вбрання від Dolce and Gabbana з кришталевої сітки, щоб продемонструвати свою спину та підтягнуті руки.
Санчес поєднала яскраву сукню лаймового відтінку із золотими босоніжками на платформі та сережками Lorraine Schwartz, які ідеально поєднувалися з її сліпучою діамантовою каблучкою.Важливо
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Розкішний аксесуар доповнив ніжний нюдовий манікюр коханої американського мільярдера. Її довге чорне волосся було розпущене.
Засновник Amazon зробив пропозицію журналістці у травні 2023 після пʼяти років стосунків.
Нагадаємо, Лорен Санчес та Кім Кардашʼян сходили на вечерю.
Також Фокус писав про купальник нареченої Джеффа Безоса за 54 долари.