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Стиль життя

Кім Кардаш'ян і Лорен Санчес боролися за один лот від Balenciaga на благодійному аукціоні

лорен санчес, дівчина джеффа безоса
Фото: Getty Images | Лорен Санчес на вечорі Фонду Керінга

У підсумку кожна з них витратила купу грошей.

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Кім Кардаш'ян і Лорен Санчес, наречена мільярдера Джеффа Безоса, несподівано опинилися суперницями в боротьбі за лот від модного дому Balenciaga, який уже оговтався від БДСМ-скандалу минулого року. Про це пише Daily Mail.

Кім Кардаш'ян і Лорен Санчес дружать уже багато років. Але на вечері Фонду Керінга "Турбота про жінок" у ресторані The Pool у Нью-Йорку їх зацікавив один лот: Couture Experience від Balenciaga. Кім, як давня прихильниця бренду, зробила першу ставку, Лорен її підвищила, і зрештою Санчес, яка сиділа навпроти Кім за іншим столиком, все підвищувала і підвищувала ставки.

Водночас інша людина за столом Кім додала до ставки 200 000 доларів.

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Ніколь Кідман, Кім Кардаш'ян та Ізабель Юппер на вечорі
Фото: Getty Images

Зрештою, цей один лот приніс благодійним організаціям загалом 600 000 доларів. Доходи від аукціону підуть у Фонд Малали, Національну мережу з викорінення домашнього насильства та Альянс міста Нью-Йорка проти сексуального насильства.

Лорен і Кім вирішили, що розділять лот між собою.

Протягом 15 років Фонд Керінга співпрацює з організаціями, що допомагають викорінити насильство і поліпшити життя постраждалих.

Співголовами заходу є Сальма Гаєк Піно та її чоловік Франсуа-Анрі Піно, який працює в компанії Kering.

На благодійному аукціоні також були присутні Зої Кравіц, Сінді Шерман, Крісті Тарлінгтон, Олівія Вайлд, Опра Вінфрі, Малала Юсуфзай і Флоренс Велч.

Серед інших VIP-персон були Трейсі Елліс Росс, Ніколь Кідман, Ізабель Юппер, Лінда Євангеліста, Глорія Стайнем і багато інших.

Раніше Кім Кардаш'ян провела з Лорен Санчес весь понеділок. 42-річна засновниця SKIMS привернула увагу, коли прибула на вечерю в нью-йоркський готель Mercer. На ній було червоне пальто зі зміїної шкіри, а пізніше до неї приєдналася Лорен у чарівній чорній сукні.

лорен санчес, дівчина джеффа безоса Fullscreen
Лорен Санчес на вечорі Фонду Керінга
Фото: Getty Images

Кім Кардаш'ян і Лорен Санчес також разом відвідали вечірку в Лос-Анджелесі минулого тижня і концерт Бейонсе.

Нагадаємо, раніше Джефф Безос придбав ексклюзивну нерухомість на острові Індіан-Крік у Флориді. Маєток обійшовся мільярдерові в 68 мільйонів доларів. Острів Індіан-Крік ще називають "бункером мільярдерів", тому що потрапити туди можна тільки тим, хто має там нерухомість, або за їхнім особистим запрошенням.