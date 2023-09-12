Кім Кардашʼян вирушила на вечерю з нареченою Джеффа Безоса (фото)

Лорен Санчес, Кім Кардашʼян та Нікі Гілтон зʼявилися на публіці під час Тижня моди в Нью-Йорку.

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42-річна американська теледіва Кім Кардашʼян сходила на вечерю з 53-річною американською журналісткою Лорен Санчес під час Тижня моди в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка реаліті-шоу зустрілася з нареченою Джеффа Безоса, яка раніше того ж дня прибула до Нью-Йорка на гелікоптері, і 39-річною Нікі Гілтон, щоб перекусити в готелі Mercer.

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Засновниця SKIMS була в яскравому плащі зі зміїної шкіри. Під ним були чорні легінси та черевики. Її довге чорне волосся м’якими хвилями спадало на плечі та спину.

Мати чотирьох дітей зробила ефектний макіяж для цієї події. Пальто Кім щільно облягало її талію та підкреслювало вигини.

Кім Кардашʼян Фото: Getty Images

Тим часом Лорен Санчес продемонструвала свої підтягнуті руки в чорній сукні з коротким горлом і розрізом збоку.

Мама двох дітей уклала своє блискуче волосся в шикарну зачіску та прикрасила її висячими сережками. На ніч вона взула туфлі на платформі з відкритим носом.

У той час як партнер журналістки, 59-річний генеральний директор Amazon Джефф Безос, не був присутній на вечері, до Нікі приєднався її чоловік-фінансист Джеймс Ротшильд, 38.

А до Лорен пізніше приєднався її 22-річний син Нікко від футболіста Тоні Гонсалеса.

Лорен Санчес із сином

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