Ким Кардашьян отправилась на ужин с невестой Джеффа Безоса (фото)

Лорен Санчес, Ким Кардашьян и Ники Хилтон появились на публике во время Недели моды в Нью-Йорке.

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42-летняя американская теледива Ким Кардашьян сходила на ужин с 53-летней американской журналисткой Лорен Санчес во время Недели моды в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда реалити-шоу встретилась с невестой Джеффа Безоса, которая ранее в тот же день прибыла в Нью-Йорк на вертолете, и 39-летней Ники Хилтон, чтобы перекусить в отеле Mercer.

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Основательница SKIMS была в ярком плаще из змеиной кожи. Под ним были черные леггинсы и ботинки. Ее длинные черные волосы мягкими волнами спадали на плечи и спину.

Мать четверых детей сделала эффектный макияж для этого события. Пальто Ким плотно облегало ее талию и подчеркивало изгибы.

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Тем временем Лорен Санчес продемонстрировала свои подтянутые руки в черном платье с коротким горлом и разрезом сбоку.

Мама двоих детей уложила свои блестящие волосы в шикарную прическу и украсила ее висячими серьгами. На ночь она обула туфли на платформе с открытым носом.

В то время как партнер журналистки, 59-летний генеральный директор Amazon Джефф Безос, не присутствовал на ужине, к Ники присоединился ее муж-финансист Джеймс Ротшильд, 38.

А к Лорен позже присоединился ее 22-летний сын Никко от футболиста Тони Гонсалеса.

Лорен Санчес с сыном

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Напомним, дочь Ким Кардашьян заметили с сумкой за 147 тысяч гривен.

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