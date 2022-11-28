Амбасадорка Balenciaga Кім Кардаш'ян уперше прокоментувала БДСМ-кампанію бренду з дітьми

Рекламна кампанія, у якій діти позували разом із плюшевими ведмедиками в БДСМ-атрибутиці, викликала величезний скандал.

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Кім Кардаш'ян уперше прокоментувала скандальну фотосесію Balenciaga, прихильницею якого вона є, де діти позували з БДСМ-атрибутикою. Використання дітей на знімках із садомазо-аксесуарами викликало небувалий резонанс, тож представники видалили всі знімки та почали вибачатися. Про це пише Eonline.

Дім моди Balenciaga навіть звинуватили в пропаганді педофілії. Кім Кардаш'ян є амбасадоркою та великою шанувальницею цього бренду, тож обурення публіки позначилося і на ній.

[ + – ] Скандальний ведмедик Тедді, використаний у рекламному кампейні

Кім пояснила затримку тим, що спочатку "хотіла поговорити з командою, щоб зрозуміти, як це могло статися", а зовсім "не тому, що не відчувала огиди й обурення", в чому багато хто її звинувачував.

"Як мати чотирьох дітей я була вражена тривожними знімками. Безпеці дітей має надаватися максимальна увага, і будь-які спроби нормалізувати жорстоке поводження будь-якого роду з дітьми не повинні мати місця в нашому суспільстві — і крапка", — написала Кардаш'ян у Twitter.

Кім зазначила, що зараз переглядає свої відносини з брендом, "ґрунтуючись на його готовності взяти на себе відповідальність за те, що взагалі ніколи не мало статися", і на тому, які дії для захисту дітей будуть вжиті.

Зірка зазначила, що цінує той факт, що Balenciaga одразу видалив скандальні знімки і його креативний директор Демна Гвасалія вибачився.

[ + – ] Кадри зі скандальної фотосесії

"Поговоривши з ними, я вірю, що вони розуміють серйозність питання та вживуть необхідних заходів, щоб це більше ніколи не повторилося", — написала Кім.

Дім моди, до речі, має намір подати в суд на продюсерську компанію North Six, Inc. і дизайнера Ніколаса де Жардена, який відповідав за сеттинг у скандальній рекламі. Крім сумок-ведмедиків Balenciaga, на фото була показана витяг зі справи Верховного суду США від 2008 року, де висловлювалася підтримка федеральних законів про порнографію, яка стосується неповнолітніх.

"Ми вибачаємося за демонстрацію тривожних документів у нашій кампанії. Ми рішуче засуджуємо жорстоке поводження з дітьми в будь-якій формі. Ми виступаємо за безпеку та благополуччя дітей", — повідомили представники бренду.

Згідно із заявою Balenciaga, такий реквізит не був узгоджений і розміщений продюсерською компанією без відома бренду. Як компенсацію репутаційних втрат Balenciaga вимагає з відповідачів 25 мільйонів доларів.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у вбранні Balenciaga

Нагадаємо, раніше Кім постійно брала участь у показах і з'являлася на публіці та на червоних доріжках у вбранні Balenciaga, навіть найдивніших і найбезглуздіших. Демонструючи тим самим, що за належної уваги вони мають чудовий вигляд.