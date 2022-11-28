Амбассадор Balenciaga Ким Кардашьян впервые прокомментировала БДСМ-кампанию бренда с детьми

Рекламная кампания в которой дети позировали вместе с плюшевыми мишками в БДСМ-атрибутике, вызвала огромный скандал.

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Ким Кардашьян впервые прокомментировала скандальную фотосессию Balenciaga, поклонницей которого она является, в которой дети позировали с БДСМ-атрибутикой. Использование детей на снимках с садомазо-аксессуарами вызвало небывалый резонанс, так что представители удалили все снимки и начали извиняться. Об этом пишет Eonline.

Дом моды Balenciaga даже обвинили в пропаганде педофилии. Ким Кардашьян является амбассадором и большой поклонницей этого бренда, так что возмущение публики отразилось и на ней.

[ + – ] Скандальный мишка Тедди, использованый в рекламной кампейне

Ким пояснила задержку тем, что сначала "хотела поговорить с командой, чтобы понять, как это могло произойти", а вовсе "не потому, что не испытывала отвращения и возмущения", в чем многие ее обвиняли.

"Как мать четверых детей, я была потрясена тревожными снимками. Безопасность детей должна соблюдаться с максимальным вниманием, и любые попытки нормализовать жестокое обращение любого рода с детьми не должны иметь места в нашем обществе — и точка", — написала Кардашьян в Twitter.

Ким отметила, что сейчас пересматривает свои отношения с брендом, "основываясь на его готовности взять на себя ответственность за то, что вообще никогда не должно было случиться", и на том, какие действия для защиты детей будут предприняты.

Звезда отметила, что ценит тот факт, что Balenciaga сразу удалил скандальные снимки и его креативный директор Демна Гвасалия извинился.

[ + – ] Кадры из скандальной фотосессии

"Поговорив с ними, я верю, что они понимают серьезность вопроса и примут необходимые меры, чтобы это больше никогда не повторилось", — написала Ким.

Дом моды, к слову, собирается подать в суд на продюсерскую компанию North Six, Inc. и дизайнера Николаса де Жардена, отвечавшего за сеттинг в скандальной рекламе. Кроме сумок-мишек Balenciaga на фото была показана выдержка из дела Верховного суда США от 2008 года, в которой высказывалась поддержка федеральных законов о порнографии, затрагивающей несовершеннолетних.

"Мы приносим извинения за демонстрацию тревожных документов в нашей кампании. Мы решительно осуждаем жестокое обращение с детьми в любой форме. Мы выступаем за безопасность и благополучие детей", — сообщили представители бренда.

Согласно заявлению Balenciaga, такой реквизит не был согласован и был размещен продюсерской компанией без ведома бренда. В качестве компенсации репутационных потерь Balenciaga требует с ответчиков 25 миллионов долларов.

[ + – ] Ким Кардашьян в наряде Balenciaga

Напомним, ранее Ким постоянно участвовала в показах и появлялась на публике и на красных дорожках в нарядах Balenciaga, даже самых странных и нелепых. Демонстрируя тем самым, что при должном внимании – они отлично смотрятся.