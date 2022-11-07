Ким Кардашьян вышла в свет в виниловом платье за полторы тысячи долларов

Неизвестно, насколько в наряде от Balenciaga было комфортно, но выглядела телезвезда потрясающе

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На недавнем гала-вечере концерта LACMA Art+Film Gala в Лос-Анджелесе Ким Кардашьян в который раз наглядно продемонстрировала, что авангардные наряды от Balenciaga можно и нужно носить. Она вышла на красную дорожку в обтягивающем виниловом платье и перчатках. Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя звезда реалити-шоу одела выбрала платье из последней коллекции с эффектным шлейфом, который струился у ее ног. И дополнила образ черными туфлями и перчатками, создав цельный готический образ.

[ + – ] Ким Кардашьян в виниловом платье от Balenciaga Фото: Getty Images

Продемонстрировала Ким и новый тренд прически: яркий блонд с черными корнями и волосы разделенные на прямой пробор.

Винил – новый модный материал, заменивший настоящую кожу на подиумах и на красных дорожках. Однако наряды Balenciaga пока еще слишком авангардны для большинства селебрити.

[ + – ] Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер

Впрочем, Ким Кардашьян является давней поклонницей этого дома моды и новшеств Демны Гвасалия.

Напомним, ранее на этом же гала-вечере состоялось еще одно знаменательное событие. Билли Айлиш впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом Джесси Разерфордом. Парочка тщательно скрывала свои отношения, но фанаты заметили их в парке развлечений.

Так что Билли решила официально объявить о романе и выбрала для этого важное светское событие и оригинальные парные наряды. Джесси и Билли появились на красной дорожке, завернувшись в одной дизайнерское одеяло от Gucci.