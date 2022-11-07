Кім Кардаш'ян вийшла у світ у вініловій сукні за півтори тисячі доларів

Невідомо, наскільки в наряді від Balenciaga було комфортно, але телезірка мала приголомшливий вигляд.

Related video

На нещодавньому гала-вечорі концерту LACMA Art+Film Gala в Лос-Анджелесі Кім Кардаш'ян укотре наочно продемонструвала, що авангардні вбрання від Balenciaga можна й потрібно носити. Вона вийшла на червону доріжку в обтислій вініловій сукні та рукавичках. Про це пише Daily Mail.

42-річна зірка реаліті-шоу одягла обрала сукню з останньої колекції з ефектним шлейфом, що струмував біля її ніг, і доповнила образ чорними туфлями та рукавичками, створивши цілісний готичний образ.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у вініловій сукні від Balenciaga Фото: Getty Images

Продемонструвала Кім і новий тренд зачіски: яскравий блонд із чорним корінням і волосся розділене на прямий проділ.

Вініл — новий модний матеріал, який замінив справжню шкіру на подіумах і на червоних доріжках. Проте вбрання Balenciaga поки що занадто авангардні для більшості селебріті.

[ + – ] Кім Кардаш'ян і Кендал Дженнер

Утім, Кім Кардаш'ян є давньою шанувальницею цього досу моди й нововведень Демни Гвасалія.

Нагадаємо, раніше цього ж гала-вечора відбулася ще одна знаменна подія. Біллі Айліш уперше офіційно побачила світ зі своїм бойфрендом Джессі Разерфордом. Парочка ретельно приховувала свої стосунки, але фанати помітили їх у парку розваг.

Так що Біллі вирішила офіційно оголосити про роман і обрала для цього важливу світську подію та оригінальне парне вбрання. Джессі та Біллі з'явилися на червоній доріжці, загорнувшись в одній дизайнерській ковдрі від Gucci.