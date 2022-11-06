У піжамах і ковдрі. Біллі Айліш і Джессі Резерфорд уперше вийшли у світ як пара

Біллі та Джессі відвідали гала-вечір LACMA Art + Film Gala.

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20-річна американська співачка Біллі Айліш вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом, фронтменом групи The Neighbourhood Джессі Резерфордом. Раніше Біллі довго приховувала свій роман і лише нещодавно підтвердила, що має стосунки. Для появи у світ парочка обрала незвичайні вбрання. Про це пише Daily Mail.

Біллі та Джессі прийшли на гала-вечір LACMA Art+Film Gala, який пройшов у Лос-Анджелесі під патронатом модного будинку Gucci.

20-річна Біллі Айліш та її 31-річний бойфренд з'явилися на червоній доріжці, загорнувшись в одну ковдру від Gucci.

[ + – ] Біллі Айліш та Джессі Резерфорд

А потім скинули її та показали свої піжамні образи, які створив для них креативний директор бренду Алессандро Мікеле.

Вбрання Біллі Айліш, що складається з мереживної нічної сорочки, панчох і пеньюару було повністю покрито культовим логотипом Gucci, що складається з букв GG, так само як рукавички та маска для сну, якими вона доповнила образ.

Свою піжаму Джессі доповнив хутряними капцями.

[ + – ] Біллі Айліш, Джессі Резерфорд та Елтон Джон

Уперше Біллі Айліш з її бойфрендом побачили фанати на Геловінській ночі жахів у парку розваг Universal Studios на початку цього місяця.

Біллі, її брат Фіннеас і Джессі разом розважались у парку та відвідували атракціони.

Пізніше Біллі та Джессі розкритикували за вибір костюмів на вечірку Геловіна. Очевидно іронізуючи над 11-річною різницею у віці, пара вбралася в маленьку дівчинку та старого збоченця. Але шанувальники вибір костюмів не оцінили, назвавши їх кошмарними.