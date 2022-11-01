Біллі Айліш та її бойфренд обурили своїми костюмами на Геловін

Біллі Айліш та її бойфренд Джессі Резерфорд нарядилися в педофіла та його потенційну жертву

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20-річна Біллі Айліш та її 31-річний бойфренд Джессі Резерфорд шокували шанувальників своїми костюмами на Геловін. Про це пише Daily Mail.

Пара не постила знімки з вечірки у соцмережах, але їх сфотографували випадково. І стало ясно, що вони обрали не найкращі вбрання для свята. Біллі вбралася в маленьку дівчинку, а її бойфренд — у старого.

[ + – ] Біллі Айліш та її бойфренд Джессі Резерфорд

"Це не смішно і не шикарно, це тривожно", — написав один з користувачів у соцмережах, зазначивши, що зображати педофіла та його жертву навіть на вечірці Геловіну — неприйнятно.

Пара не повідомляла про свої костюми в соціальних мережах, але фанати назвали ансамбль "хворим та збоченим".

Олії у вогонь підлила і велика різниця у віці пари. Джессі, мабуть, знав Біллі, коли вона ще була неповнолітньою, що зробило вибір костюмів ще дивнішим.

Втім, інший шанувальник співачки написав, що, можливо, вони так тролять людей, які обговорюють їхні стосунки і вказують на той факт, що Джессі старший за свою подругу. Тож вони довели ситуацію до абсурду.

Про стосунки Біллі Айліш та Джессі Резерфорда, фронтмена гурту The Neighbourhood, стало відомо нещодавно. Пара не афішувала своїх стосунків. Папараці зняли їх за романтичною вечерею та прогулянкою.

Біллі Айліш завжди була дуже потайлива, коли справа стосувалася її особистого життя. Пізніше вона опублікувала спільний знімок з Джессі в соцмережах, показавши і костюми та офіційно підтвердивши стосунки.

Нагадай, "королева Геловіну" Гайді Клум не підвела і цього року. Вона тримала свій костюм у секреті, але сьогодні на ранок стало ясно, що вона вбралася зі своїм чоловіком, Томом Кауліцем, у парні костюми. Він зображував рибалку, а вона дощового хробака на його гачку.