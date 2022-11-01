Билли Айлиш и ее бойфренд возмутили своими костюмами на Хэллоуин

Билли Айлиш и ее бойфренд Джесси Резерфорд нарядились в педофила и его потенциальную жертву

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20-летняя Билли Айлиш и ее 31-летний бойфренд Джесси Резерфорд шокировали поклонников своими костюмами на Хэллоуин. Об этом пишет Daily Mail.

Пара не постила снимки с вечеринки в соцсетях, но их сфотографировали случайно. И стало ясно, что они выбрали не лучшие наряды для праздника. Билли нарядилась в маленькую девочку, а ее бойфренд – в старика.

[ + – ] Билли Айлиш и ее бойфренд Джесси Резерфорд

"Это не смешно и не шикарно, это тревожно", — написал один из пользователей в соцсетях, отметив, что изображать педофила и его жертву даже на хэллоуинской вечеринке – неприемлимо.

Пара не сообщала о своих костюмах в социальных сетях, но фанаты назвали ансамбль "больным и извращенным".

Масла в огонь подлила и большая разница в возрасте пары. Джесси, вероятно, знал Билли, когда она еще была несовершеннолетней, что сделало выбор костюмов еще более странным.

Впрочем, другой поклонник певицы написал, что, возможно, они таким образом троллят людей, которые обсуждают их отношения и указывают на тот факт, что Джесси старше своей подруги. Так они довели ситуацию до абсурда.

Об отношениях Билли Айлиш и Джесси Резерфорда, фронтмена группы The Neighbourhood, стало известно недавно. Пара не афишировала свои отношения. Папарацци сняли их за романтическим ужином и прогулкой.

Билли Айлиш всегда была очень скрытна, когда дело касалось ее личной жизни. Позже она опубликовала совместный снимок с Джесси в соцсетях, показав и костюмы и официально подтвердив отношения.

Напомни, "королева Хэллоуина" Хайди Клум не подвела и в этом году. Она держала свой костюм в секрете, но сегодня наутро стало ясно, что она нарядилась со своим мужем, Томом Каулицем, в парные костюмы. Он изображал рыбака, а она дождевого червя на его крючке.