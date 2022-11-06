В пижамах и одеяле. Билли Айлиш и Джесси Разерфорд впервые вышли в свет как пара

Билли и Джесси посетили прошел гала-вечер LACMA Art + Film Gala

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20-летняя американская певица Билли Айлиш впервые вышла в свет со своим бойфрендом, фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Ранее Билли долго скрывала свой роман и только недавно подтвердила, что состоит в отношениях. Для выхода в свет парочка выбрала необычные наряды. Об этом пишет Daily Mail.

Билли и Джесси пришли на гала-вечер LACMA Art + Film Gala, который прошел в Лос-Анджелесе под патронатом модного дома Gucci.

20-летняя Билли Айлиш и ее 31-летний бойфренд появились на красной дорожке, завернувшись в одно одеяло от Gucci.

[ + – ] Билли Айлиш и Джесси Разерфорд

А потом сбросили его и показали свои пижамные образы, которые создал для них креативный директор бренда Алессандро Микеле.

Наряд Билли Айлиш, состоящий из кружевной ночной сорочки, чулок и пеньюара был полностью покрыт культовым логотипом Gucci, стоящим из букв GG, также как перчатки и маска для сна, которыми она дополнила образ.

Свою пижаму Джесси дополнил меховыми тапочками.

[ + – ] Билли Айлиш, Джесси Разерфорд и Элтон Джон

Впервые Билли Айлиш с ее бойфрендом увидели фанаты на Хэллоуинской ночи ужасов в парке развлечений Universal Studios в начале этого месяца.

Билли, ее брат Финнеас и Джесси вместе разлекались в парке и посещали аттракционы.

Позже Билли и Джесси раскритиковали за выбор костюмов на хэллоуинскую вечеринку. Явно иронизируя над 11-летней разницей в возрасте, пара нарядилась в маленькую девочку и старого извращенца. Но поклонники выбор костюмов не оценили, назвав их кошмарными.