Вважається "бункером мільярдерів": Джефф Безос купив особняк на острові Індіан-Крік (фото)

Маєток обійшовся Безосу в 68 мільйонів доларів, а його сусідами на штучному острові біля Флориди, серед інших, стали Іванка Трамп і Джаред Кушнер.

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Джефф Безос купив маєток за 68 мільйонів доларів на штучному острові Індіан-Крік, штат Флорида. Острів ще називають "бункером мільярдерів", бо потрапити туди можна лише тим, хто має там нерухомість, або за їхнім особистим запрошенням. Про це пише Bloomberg.

Хоча Джефф Безос провів більшу частину літа, подорожуючи на своїй величезній яхті зі своєю нареченою Лорен Санчес південними морями. Але тепер він явно вирішив влаштуватися в США у своєму новому розкішному будинку.

Згідно з Bloomberg, засновник Amazon витратив 68 мільйонів доларів на величезний маєток на штучному острові біля узбережжя Маямі.

Новий будинок Джеффа Безоса Фото: Google Maps

Будинок розташований на 2,8 акрах і має площу близько 9300 квадратних футів. На території є басейн і вихід на пляж, а в самому будинку — три спальні. Востаннє будинок продавався за 1,4 мільйона доларів 1982 року.

Мало що відомо про конкретний будинок, який, як повідомляється, купив Безос, і мільярдер ще публічно не підтвердив покупку, хоча Bloomberg повідомляє, що Безос веде переговори про придбання більшої кількості нерухомості в цьому районі.

Острів, що дістав назву "Бункер мільярдерів", розташований за 20 хвилин їзди на машині від Маямі, і на ньому всього 41 житлова ділянка.

Острів Індіан-Крік, названий "Бункер мільярдерів" Фото: Google Maps

Безос житиме серед інших мільярдерів і відомих особистостей, які називають острів своєю домівкою, включно з легендою НФЛ Томом Бреді, Джаредом Кушнером та Іванкою Трамп, інвестором Карлом Іканом і колишнім генеральним директором Sears Едді Лемпертом.

Це не перша нерухомість такого розміру або цінового діапазону, яку Безос купив за останні роки. Раніше він придбав комплекс у Беверлі-Гіллз за 165 мільйонів доларів у 2020 році та маєток на Гаваях за 78 мільйонів доларів у 2021 році з приватним пляжем.

Маєток Безоса на Гаваях Фото: Скриншот

За останніми даними перепису населення США за 2020 рік, середня вартість нерухомості для будинків в Індіан-Крік становить 2 мільйони доларів, а населення оцінюють лише в 34 людини.

Нагадаємо, станом на полудень п'ятниці власний капітал Безоса оцінювали у 163 мільярди доларів.

Раніше стало відомо, що мільярдер продемонстрував свою любов до Лорен Санчес, прикрасивши її зображенням ніс своєї нової розкішної яхти Koru. На носі 127-метрової яхти красується скульптура жінки з полірованого дерева з пишними формами, у римській тозі та з розгорнутим волоссям. І вона дуже нагадує Лорен.