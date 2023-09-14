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Стиль жизни

Лорен Санчес похвасталась кольцом от Джеффа Безоса за 2,5 млн долларов (фото)

Лорен Санчес, Лорен Санчес джефф безос, невеста джеффа безоса, помолвочное кольцо, мероприятие Kering Foundation
Фото: Getty Images | Лорен Санчес

Основатель Amazon сделал предложение возлюбленной в мае 2023 года.

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53-летняя американская журналистка Лорен Санчес продемонстрировала свое огромное помолвочное кольцо от 59-летнего миллиардера Джеффа Безоса на благотворительном мероприятии Kering Group Caring for Women в Нью-Йорке. Об этом пишет Page Six.

Роскошный 20-каратный бенгальский перстень Санчес, по словам экспертов, стоит 2,5 млн долларов.

Бывшая ведущая новостей была одета в одно из своих фирменных платьев с блестками, выбрав наряд от Dolce and Gabbana из хрустальной сетки, чтобы продемонстрировать свою спину и подтянутые руки.

Санчес сочетала яркое платье лаймового оттенка с золотыми босоножками на платформе и серьгами Lorraine Schwartz, которые идеально сочетались с ее ослепительным бриллиантовым кольцом.

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Ким Кардашьян и Лорен Санчес сражались за один лот от Balenciaga на благотворительном аукционе

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Лорен Санчес Fullscreen
Лорен Санчес
Фото: Getty Images

Роскошный аксессуар дополнил нежный нюдовый маникюр возлюбленной американского миллиардера. Ее длинные черные волосы были распущены.

Основатель Amazon сделал предложение журналистке в мае 2023 года после пяти лет отношений.

Лорен Санчес Fullscreen
Лорен Санчес
Фото: Getty Images

Напомним, Лорен Санчес и Ким Кардашьян сходили на ужин.

Также Фокус писал о купальнике невесты Джеффа Безоса за 54 доллара.