40 років тому зіграли весілля принц Чарльз і Діана Спенсер. 7 невідомих фактів про церемонію століття

Весілля принца Чарльза і Діани Спенсер стало однією із найяскравіших подій, про яку згадують навіть через 40 років.

29 липня 2021 року минуло рівно 40 років із того дня, коли юна Діана Спенсер стала дружиною спадкоємця британського престолу, принца Чарльза, і після виходу із собору Святого Павла в Лондоні життя цієї 20-річної дівчини змінилося назавжди. Фокус зібрав найцікавіші факти про "весілля століття", яке подарувало світові принцесу Уельську.

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Діана Спенсер — незвичайна наречена. Не іноземка, і не королівської крові

Діана була першою з 1660 року громадянкою Великобританії, яка вийшла заміж за спадкоємця британського престолу.

Незважаючи на те, що в ХХI столітті шлюб за коханням усе частіше стає нормою для британських королівських осіб, у минулому столітті одруження принца Чарльза з простолюдинкою-англійкою, а не з представницею іноземної королівської сім'ї, все ще було прецедентом. Наприклад, мати нареченого Єлизавета II вийшла заміж за Філіпа, принца грецького і датського, в 1947 році.

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За словами історика Трейсі Бормана, Діана була фактично першою британською громадянкою, яка вийшла заміж за спадкоємця престолу за більш ніж 300 років. Перед нею такої честі удостоїлася лише дочка радника поваленого англійського короля Карла II Анна Гайд. Вона зустріла спадкоємця — молодшого брата Карла, майбутнього Якова II — коли обидва були вигнані в Нідерланди, і пара таємно одружилася в 1660 році. Через свої католицькі релігійні переконання і скандальну репутацію Анна виявилася вкрай непопулярною.

[ + – ] Принцеса Діана в шлюбному вбранні

Де вінчалися Чарльз і Діана?

І Георг VI, і Єлизавета II, і сестра королеви, принцеса Маргарет, одружилися у Вестмінстерському абатстві. Однак принц Чарльз і Діана Спенсер порушили цю традицію, обравши для проведення церемонії собор Святого Павла в Лондоні.

Приваблювали розміри будівлі, здатної прийняти до 3 500 осіб, у той час як Вестмінстер може вмістити лише 2 200 гостей. Крім того, зіграло роль місце розташування собору Святого Павла — можна було організувати більш ефектний проїзд молодят вулицями Лондона після вінчання.

Вибір місця був дійсно незвичайним: попереднього разу королівське весілля проводилося в соборі Святого Павла 14 листопада 1501 року, коли 15-річний Артур, принц Уельський, одружився з Катериною Арагонською.

[ + – ] Сукню Діані шили з урахуванням ширини проходу в соборі Святого Павла

Поліцейські в цивільному і сукня нареченої за $125 тисяч

Весілля Чарльза і Діани входить до списку найдорожчих королівських весіль в історії. Його вартість 40 років тому оцінювалася в $48 мільйонів доларів (сьогодні це приблизно $137 млн). Одним із найбільш дорогих пунктів стало гарантування безпеки, що коштувало майже $600 тис. ($1,7 млн сьогодні). Згідно з повідомленням BBC, безпеку нареченого та нареченої на двомильному маршруті забезпечували понад 5 тисяч поліцейських. Кілька офіцерів маскувалися під лакеїв, супроводжуючи молодят по Лондону в кінних екіпажах.

Ще однією ключовою тратою стали витрати на знамениту весільну сукню Діани. Наряд із шовкової тафти кольору слонової кістки, створений за індивідуальним замовленням подружжям Девідом та Елізабет Емануель, коштував за тими цінами $125,5 тис (зараз це $449 тис).

[ + – ] Весілля принца Чарльза і принцеси Діани

Ненсі Рейган, Грейс Келлі та 27 весільних тортів

Хто ж був присутній на одруженні принца Чарльза і Діани Спенсер і чим пригощали гостей?

На церемонії в соборі Святого Павла були присутні майже 3 500 гостей, зокрема перша леді США Ненсі Рейган, прем'єр-міністерка Великобританії Маргарет Тетчер і принцеса Монако Грейс Келлі. Але тільки 120 осіб отримали запрошення на офіційну весільну трапезу, де пригощали полуницею зі збитими вершками, білою рибою в соусі з омарів та іншими делікатесами.

Як писало видання Epicurious, королівські кухарі на честь Діани, яка дуже любила м'ясо птиці, приготували справжній гастрономічний шедевр — Suprême de Volaille Princesse de Galles. Страва складалася з курячої грудки, фаршированої мусом із баранини, загорнутої в булочки і прикрашеної спаржею та соусом Мадейра.

На славу попрацювали і над десертами: запрошені могли вибрати будь-який з 27 вишуканих тортів.

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"Офіційним" же був фруктовий торт заввишки півтора метри і вагою 90 кілограмів, створений головним пекарем Королівської військово-морської кулінарної школи Девідом Ейвері. "Коринфські колони" розділяли п'ять ярусів торта, випечені у формі шестикутників, а прикраси, починаючи від квітів і закінчуючи гербом королівської сім'ї та ініціалами пари, розмістили на кожній стороні.

Під час роботи над тортом кілька людей два дні сортували фрукти та ягоди, а на виготовлення білої глазурі та прикрас, таких як ініціали молодят, фотографії їхніх сімейних будинків і фамільні герби, Ейвері витратив 11 тижнів!

Пізніше шанувальники королівської сім'ї, які не потрапили до списку ексклюзивних гостей, могли придбати шматочки торта Ейвері як сувеніри. У 2008 році один такий шматочок королівського торта був проданий за більш ніж $1,5 тис.

[ + – ] Девід Ейвері поруч зі своїм дітищем Фото: Архивное фото

Які клятви давали одне одному Діана і Чарльз? Ніякого "підкорятися"!

Клятви нареченого та нареченої багато в чому були нетрадиційними. Так, Діана, при повній підтримці Чарльза, попросила прибрати зі своєї клятви слово "підкорятися", що пізніше оглядачі назвали "безпрецедентним вчинком".

За інформацією New York Times, пара провела кілька "дуже серйозних дискусій" щодо цього питання, "перш ніж ухвалити рішення про те, що зараз роблять більшість сучасних англійських пар".

Промовляючи клятви, наречений і наречена заплуталися. Діана настільки нервувала, що переплутала імена принца, назвавши його Чарльзом Артуром Джорджем, а не Чарльзом Філіпом. А Чарльз замість слів "мої мирські блага" сказав "твої блага".

Зазначимо, що пізніше обидві невістки принцеси Діани, Кейт Міддлтон і Меган Маркл, також відмовилися присягати своїм чоловікам у підпорядкуванні.

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Забутий поцілунок і нова традиція

Після того, як принц Чарльз і Діана обмінялися клятвами, наречений забув поцілувати свою наречену. Такий крок біля вівтаря вже тоді для багатьох слугував передвісником майбутніх проблем у житті подружжя.

Щоб виправити ситуацію, молодята обмінялися поцілунком після весілля на балконі Букінгемського палацу, куди вони вийшли, щоб привітати тисячі людей, які прийшли привітати їх. Ця королівська весільна традиція сходить до 1858 року, коли старша дочка королеви Вікторії, також на ім'я Вікторія, вийшла заміж за майбутнього німецького монарха Фрідріха III.

Культовий поцілунок Діани та Чарльза на балконі надихнув такі королівські пари: принц Ендрю і Сара Фергюсон брали з них приклад у 1986 році, а Вільям і Кейт двічі поцілувалися на балконі після церемонії 2011 року.

[ + – ] Легендарний поцілунок молодят на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty Images

Найгірший день у житті принцеси Діани

Незважаючи на всю пишність торжества і резонас після нього, Діана вважала весілля найгіршим днем у своєму житті. Це стало відомо після того, як у 2017 році невидані касети, записані Діаною в період із 1992 по 1993 роки, були озвучені в документальному фільмі, присвяченому 20-річчю її загибелі в автокатастрофі.

Як писало видання Independent, принцеса Уельська саме так охарактеризувала цей день. Причиною такого ставлення до весілля могло слугувати те, що Діана точно знала: серед гостей була присутня Камілла Паркер-Болуз, в яку все життя був закоханий Чарльз.

"Якби я могла написати свій власний сценарій, я б попросила мого чоловіка поїхати зі своєю жінкою (Каміллою) і ніколи не повернутися", — сказала Діана.

На інших записах, які лягли в основу біографічної книги Ендрю Мортона 1992 року "Діана: її справжня історія", принцеса розповіла про те, настільки була наївною в день весілля:

"Я пам'ятаю, що була так закохана у свого чоловіка, що не могла відвести від нього очей. Я просто вважала себе найудачливішою дівчиною в світі. Він буде турботливий зі мною! Що ж, я помилялася..."

[ + – ] Молодята на балконі Букінгемського палацу Фото: Скріншот

Коли пара обмінялася клятвами у вічній любові, архієпископ Кентерберійський Роберт Рансі, який проводив церемонію одруження, сказав:

"Ось матеріал, з якого складаються казки — принц і принцеса в день їхнього весілля. Наша віра розглядає день весілля не як точку прибуття, а як місце, звідки насправді починається пригода".

Про те, як драматично складалося сімейне життя цієї пари, пізніше напишуть книги і знімуть фільми. Однак про їхнє весілля, навіть через 40 років, будуть згадувати із захопленням.