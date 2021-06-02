Весільну "сукню-катастрофу" принцеси Діани виставили на загальний огляд (фото, відео)

Вінчальний наряд принцеси Уельської став справжньою легендою, і публіка побачить його вперше за чверть століття.

Весільну сукню принцеси Діани авторства Девіда Еммануеля з 7,6-метровим шлейфом виставили в Кенсінгтонському палаці напередодні виставки Royal Style in the Making, присвяченій роботі королівських кутюр'є, пише Mail.Оnline.

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Уже завтра британці зможуть побачити не показані раніше предмети з архівів деяких з найбільш знаменитих королівських дизайнерів, а також зразки стильних ансамблів, створених для принцеси Діани, королеви Єлизавети II і королеви-матері.

На виставці будуть представлені оригінальні ескізи, зразки тканин і рукописні замітки, які використовували модельєри, у тому числі Девід Емануель, Девід Сассун і Норман Хартнелл, при створенні унікальних речей для своїх вінценосних клієнтів.

На знімках, опублікованих таблоїдом, можна побачити плаття, у якому леді Діана Спенсер одружилася з принцом Чарльзом у 1981 році. Воно стане центральним експонатом виставки і розташоване в скляній вітрині посередині залу.

[ + – ] Сукня принцеси Діани стане центральним експонатом виставки

"Наша літня виставка в Кенсінгтонському палаці покаже деякі з найбільших талантів британського дизайну, чиї роботи зіграли важливу роль у формуванні візуальної ідентичності королівської сім'ї у ХХ столітті. Ми будемо вивчати, як працює партнерство між кожним дизайнером і клієнтом, і розкриємо процес створення ряду найважливіших комісій від кутюр у королівській історії", — розповів куратор виставки в Historic Royal Palaces Метью Сторі, зазначивши, що саме весільна сукня Діани приверне більше уваги, оскільки публіка побачить її вперше за останні чверть століття.

Вінчальний наряд майбутньої "народної принцеси" прозвали сукнею-катастрофою. Мало того, що величезний шлейф створював масу незручностей, але свою лепту в загальну картину вніс і вибір матеріалу для сукні. Дизайнери зупинилися на шовковій тафті кольору слонової кістки, проте не врахували той момент, що ця тканина хоч і красива, але сильно мнеться і "ламається" на вигинах, і врятувати первісний вигляд могла тільки праска. Тому, вийшовши з карети перед собором Святого Павла, плаття Діани виглядало дуже пом'ятим, починаючи від рукавів і закінчуючи пишною спідницею. Навіть подружки нареченої не змогли хоч якось врятувати ситуацію, і все, що їм залишалося, — просто красиво розкласти "хвіст" наряду на сходинках храму. Пізніше всі офіційні весільні знімки довелося ретушувати, щоб приховати цей прикрий недолік.

[ + – ] Сукня принцеси Діани в день весілля виглядала дуже пом'ятою через специфіку тканини Фото: Открытые источники

Додамо, що плаття було вручну розшите понад 10 000 перлинами. На ньому також є підкова з 18-каратного золота, усипана білими діамантами, вшитими у вишивку. На фату принцеси пішло від 130 до 140 метрів тюлю.

Після весілля газета The Press Courier повідомила, що плаття було "найбільш ретельно охоронюваним секретом в історії моди".

Нагадаємо: нещодавно китайська художниця Отем Інь представила серію малюнків, на яких показала, як би виглядала принцеса Діана в наш час.