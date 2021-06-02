Весільну "сукню-катастрофу" принцеси Діани виставили на загальний огляд (фото, відео)
Вінчальний наряд принцеси Уельської став справжньою легендою, і публіка побачить його вперше за чверть століття.
Весільну сукню принцеси Діани авторства Девіда Еммануеля з 7,6-метровим шлейфом виставили в Кенсінгтонському палаці напередодні виставки Royal Style in the Making, присвяченій роботі королівських кутюр'є, пише Mail.Оnline.
Уже завтра британці зможуть побачити не показані раніше предмети з архівів деяких з найбільш знаменитих королівських дизайнерів, а також зразки стильних ансамблів, створених для принцеси Діани, королеви Єлизавети II і королеви-матері.
На виставці будуть представлені оригінальні ескізи, зразки тканин і рукописні замітки, які використовували модельєри, у тому числі Девід Емануель, Девід Сассун і Норман Хартнелл, при створенні унікальних речей для своїх вінценосних клієнтів.
На знімках, опублікованих таблоїдом, можна побачити плаття, у якому леді Діана Спенсер одружилася з принцом Чарльзом у 1981 році. Воно стане центральним експонатом виставки і розташоване в скляній вітрині посередині залу.
"Наша літня виставка в Кенсінгтонському палаці покаже деякі з найбільших талантів британського дизайну, чиї роботи зіграли важливу роль у формуванні візуальної ідентичності королівської сім'ї у ХХ столітті. Ми будемо вивчати, як працює партнерство між кожним дизайнером і клієнтом, і розкриємо процес створення ряду найважливіших комісій від кутюр у королівській історії", — розповів куратор виставки в Historic Royal Palaces Метью Сторі, зазначивши, що саме весільна сукня Діани приверне більше уваги, оскільки публіка побачить її вперше за останні чверть століття.
Вінчальний наряд майбутньої "народної принцеси" прозвали сукнею-катастрофою. Мало того, що величезний шлейф створював масу незручностей, але свою лепту в загальну картину вніс і вибір матеріалу для сукні. Дизайнери зупинилися на шовковій тафті кольору слонової кістки, проте не врахували той момент, що ця тканина хоч і красива, але сильно мнеться і "ламається" на вигинах, і врятувати первісний вигляд могла тільки праска. Тому, вийшовши з карети перед собором Святого Павла, плаття Діани виглядало дуже пом'ятим, починаючи від рукавів і закінчуючи пишною спідницею. Навіть подружки нареченої не змогли хоч якось врятувати ситуацію, і все, що їм залишалося, — просто красиво розкласти "хвіст" наряду на сходинках храму. Пізніше всі офіційні весільні знімки довелося ретушувати, щоб приховати цей прикрий недолік.
Додамо, що плаття було вручну розшите понад 10 000 перлинами. На ньому також є підкова з 18-каратного золота, усипана білими діамантами, вшитими у вишивку. На фату принцеси пішло від 130 до 140 метрів тюлю.
Після весілля газета The Press Courier повідомила, що плаття було "найбільш ретельно охоронюваним секретом в історії моди".
Нагадаємо: нещодавно китайська художниця Отем Інь представила серію малюнків, на яких показала, як би виглядала принцеса Діана в наш час.