Свадебное "платье-катастрофу" принцессы Дианы выставили на всеобщее обозрение (фото, видео)

Подвенечный наряд принцессы Уэлськой стал настоящей легендой, и публика увидит его впервые за четверть века.

Свадебное платье принцессы Дианы авторства Дэвида Эммануэля с 7,6-метровым шлейфом выставили в Кенсингтонском дворце в преддверии выставки Royal Style in the Making, посвященной работе королевских кутюрье, пишет Mail.Оnline.

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Уже завтра британцы смогут увидеть не показанные ранее предметы из архивов некоторых из самых знаменитых королевских дизайнеров, а также образцы стильных ансамблей, созданных для принцессы Дианы, королевы Елизаветы II и королевы-матери.

На выставке будут представлены оригинальные эскизы, образцы тканей и рукописные заметки, которые использовали модельеры, в том числе Дэвид Эмануэль, Дэвид Сассун и Норман Хартнелл, при создании уникальных вещей для своих венценосных клиентов.

На снимках, опубликованных таблоидом, можно увидеть платье, в котором леди Диана Спенсер сочеталась браком с принцем Чарльзом в 1981 году. Оно станет центральным экспонатом выставки и расположено в стеклянной витрине посередине зала.

[ + – ] Платье принцессы Дианы станет центральным экспонатом выставки

"Наша летняя выставка в Кенсингтонском дворце осветит некоторые из величайших талантов британского дизайна, чьи работы сыграли важную роль в формировании визуальной идентичности королевской семьи в ХХ веке. Мы будем изучать, как работает партнерство между каждым дизайнером и клиентом, и раскроем процесс создания ряда самых важных комиссий от кутюр в королевской истории", – рассказал куратор выставки в Historic Royal Palaces Мэтью Стори, отметив, что именно свадебное платье Дианы привлечет больше всего внимания, поскольку публика увидит его впервые за последние четверть века.

Подвенечный наряд будущей "народной принцессы" прозвали платьем-катастрофой. Мало того, что огромный шлейф создавал массу неудобств, но свою лепту в общую картину внес и выбор материала для платья. Дизайнеры остановились на шелковой тафте цвета слоновой кости, однако не учли тот момент, что эта ткань хоть и красива, но сильно мнется и "ломается" на изгибах, и спасти первоначальный вид мог только утюг. Поэтому, выйдя из кареты перед собором Святого Павла, платье Дианы выглядело очень помятым, начиная от рукавов и заканчивая пышной юбкой. Даже подружки невесты не смогли хоть как-то спасти ситуацию, и все, что им оставалось, – просто красиво разложить "хвост" наряда на ступеньках храма. Позже все официальные свадебные снимки пришлось ретушировать, чтобы скрыть этот досадный недостаток.

[ + – ] Платье принцессы Дианы в день свадьбы выглядело очень помятым из-за специфики ткани Фото: Открытые источники

Добавим, что платье было вручную расшито более чем 10 000 жемчужинами. На нем также есть подкова из 18-каратного золота, усыпанная белыми бриллиантами, вшитыми в вышивку. На фату принцессы ушло от 130 до 140 метров тюля.

После свадьбы газета The Press Courier сообщила, что платье было "самым тщательно охраняемым секретом в истории моды".

Напомним, недавно китайская художница Отем Инь представила серию рисунков, на которых показала, как бы выглядела принцесса Диана в наше время.