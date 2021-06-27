12 замків та палаців королеви Єлизавети II. Де живуть члени королівської британської сім'ї
У пресі раз у раз миготять повідомлення про те, що члени королівської сім'ї Великобританії поїхали в черговий замок. Де ж насправді вони живуть і, можливо, навіть зберігають свої зубні щітки?
Букінгемський палац, з балкона якого вся королівська родина махає руками захопленому натовпу, уже став символом Великобританії — випереджаючи червоні телефонні будки, двоповерхові автобуси і Біг-Бен.
Однак, численні члени королівської сім'ї не живуть у величезному палаці з видом на Меморіал королеви Вікторії, як у гуртожитку. Хоча вони могли б собі це дозволити, адже в Букінгемському палаці 775 кімнат і залів. Фокус розібрався, де проживають члени королівської сім'ї і чи легко потрапити до них у гості.
Букінгемський палац у Лондоні
Лондонська резиденція королеви Єлизавети II. У щасливі докоронавірусні часи його відвідували 15 мільйонів туристів на рік. Тут, як було сказано вище, 775 приміщень, однак королева займає лише 52 кімнати. Ще 188 віддані персоналу і 92 — під офіси. А ще тут 72 ванні кімнати.
Королівським Букінгемський палац став тільки в 1762 році, коли його купив Георг III (у старому Сент-Джеймському палаці його величності було затісно). Спочатку розкішна резиденція будувалася для Джона Шеффілда, 1-го герцога Букінгемсу і Норменбі. Палац величезний і заповнений скарбами. Тут є полотна Рембрандта і Рубенса, севрський фарфор і старовинні меблі. А в прилеглій зеленій зоні (найбільшому приватному парку Лондона) живуть лебеді і фламінго.
Незважаючи на всю розкіш, попереднім мешканцям тут жилося не дуже комфортно. Навіть королева Вікторія скаржилася на запах цвілі, а покійний принц Філіп тільки у ХХ столітті нарешті зумів організувати роботу кухні так, щоб страви до столу потрапляли хоча б теплими.Важливо
Віндзорський замок у Беркширі
Якщо королева залишає Лондон, то скоріше за все її можна знайти в ще одній відомій резиденції — Віндзорському замку, який розташований у місті Віндзор, у графстві Беркшир. Тут у 2018 році одружилися Меган Маркл і принц Гаррі. Тут помер і був похований принц Філіп. Тут королева перебувала на самоізоляції під час пандемії коронавірусу. У замку понад 1000 кімнат.
Першим мешканцем був легендарний Вільгельм I Завойовник. Саме він спорудив навколо Лондона кілька оборонних укріплень. Тоді Віндзор був скромною дерев'яною фортецею з кам'яними вежами. А офіційною королівською резиденцією він став, коли в ньому оселився в 1110 році Генріх I.
З тієї пори Віндзор неодноразово перебудовувався.
При тому, що королівська сім'я любить проводити час у Віндзорському замку, він відкритий для туристів.
А ще за дев'ять століть існування в резиденції освоїлися привиди. Відвідувачі та персонал замку повідомляють про примару Генріха VIII, який, стогнучи від болю в нозі, бродить по залах. А його дочка Єлизавета, "королева-діва", любить відвідувати бібліотеку. Усього у Віндзорському замку проживає понад 25 привидів.
Шотландський замок Балморал
Звучить, як початок балади, правда? Коли королева залишає Лондон на літо, то гарантовано її можна знайти в зелених шотландських пагорбах, у замку Балморал (наголос на о). Тут Єлизавета II відчуває себе як вдома і часто гуляє зі своїми собаками по околицях. Будучи молодшою, могла відправитися на полювання, їздила верхи або водила старий Land Rover по гірських дорогах.
Цей замок для королеви Вікторії придбав принц Альберт. Побудований у 1852 році і з того часу, як кажуть історики, не дуже змінювався, залишаючись приватною резиденцією англійських королів.
Хоча Балморал називають "замком", це звичайний заміський будинок. Королева Вікторія називала його "маленьким, але затишним". І він, на відміну від офіційних резиденцій, є приватною власністю: Балморал був куплений особисто принцом Альбертом, а не королевою. Доходи від майна не надходять до парламенту або до державного гаманця, як у випадку з власністю, що прямо належить монарху відповідно до "Закону про цивільну реєстрацію 1760".
Палац Голіруд у Единбурзі
По дорозі в Балморал королева зазвичай зупиняється в палаці Голіруд в Единбурзі. Він був побудований у 1128 році як монастир, однак, у 1670-х його перебудували і додали поверх для королівської сім'ї.
Саме цей палац був резиденцією Марії Стюарт і тут збереглися кімнати з обстановкою того часу. У 1566 році під час вечері з придворними дамами на очах вагітної Марії Стюарт і її чоловіка лорда Дарнлі був убитий Давид Річчі — близький друг королеви, її особистий помічник, музикант і співак. Помер Річчі, схопившись за поділ Марії, і екскурсоводи стверджують, що на підлозі все ще можна розгледіти сліди його крові.
Маєток Сандрінгам: різдвяна резиденція королеви
На Різдво королева та інші члени королівської сім'ї, як відомо, направляються в маєток Сандрінгам у Норфолку, який Єлизавета успадкувала від свого батька Георга VI.
Цей палац був придбаний королевою Вікторією на прохання її сина принца Уельського. Тут, до речі, жив майбутній король Норвегії Хокон VII зі своєю британською дружиною — майбутньою королевою Мод.
Замок Хіллсборо в Північній Ірландії
Якщо королева вирішує відвідати Північну Ірландію, то вона зупиняється в ще одній резиденції, замку Хіллсборо. Ця двоповерхова будівля в григоріанському стилі була побудована в 1797 році для маркізи Дауншир. У 1830-х і 40-х роках у замку провели капітальну реконструкцію.
У 1922 році замок Хіллсборо був придбаний британським урядом з метою використання його в ролі резиденції губернатора Північної Ірландії. Пізніше, коли пост губернатора був скасований, Хіллсборо став резиденцією держсекретаря королеви. Також у замку зупиняються члени королівської родини під час поїздок в Ольстер.
Кенсінгтонський палац: офіційна резиденція герцогів Кембриджських
Офіційна резиденція принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Але не весь палац, а лише його частина. Герцоги Кембриджські з дітьми займають 20 кімнат на чотирьох поверхах. Тут вони приймають гостей і тут розташований офіс їхнього офіційного представництва.
Палац відкритий для відвідувань, але свої особисті покої герцогське подружжя нікому не показує. Тільки нещодавно зізналися, що кімнати їхніх дітей обставлені меблями з IKEA.
Анмер Холл: гніздечко Вільяма і Кейт
Це невеликий будинок у маєток Сандрінгам. Тут герцоги Кембриджські проводять літо і тут вони перебували на самоізоляції під час пандемії коронавірусу.
Свіжовідремонтований заміський будинок з 10 спальнями принц Вільям і Кейт отримали в ролі весільного подарунка від королеви, коли вони зв'язали себе узами шлюбу у 2011 році.
Резиденція захищена від небажаних візитерів. Під'їзна алея, обсаджена чотириметровими соснами, впирається в чавунні ворота. Усюди встановлені відеокамери, периметр патрулюють поліцейські машини без розпізнавальних знаків, повітряний простір закритий для польотів.
Приїжджаючи в Анмер, Кейт починає вести господарство майже самостійно. У будинку є беззмінна няня Марія Боралло і домоправителька, але немає кухаря. Кейт любить готувати самостійно й особисто ходить за покупками. Герцогиню Кембриджську часто бачать у популярному Норфолкському магазині фермерських продуктів Back to the Garden у селі Летерінгсетт за годину їзди від резиденції.
Котедж Фрогмор: скромно, але зі смаком
Найскромніша з королівських резиденцій, але, мабуть, не менш відома, ніж Букінгемський палац. Прославили його принц Гаррі і Меган Маркл, коли переїхали сюди після весілля. Він розташований біля Віндзорського замку. Британці були в курсі того, що ремонт у котеджі обійшовся занадто дорого — майже в три мільйони доларів.
Але ще більше громадськість обурило, що Гаррі і Меган незабаром після переїзду заявили, що їдуть у США. Наразі скромний на вигляд будинок з 10 спальнями займає принцеса Беатріс з чоловіком і дитиною. Принц Гаррі під час своїх візитів додому зупиняється тут тільки в ролі гостя.
Кларенс-хаус: для Чарльза і Камілли
Резиденція принца Чарльза і його дружини Камілли. Побудована між 1825 році і 1827 роками, вона розташована в центрі Лондона. Тут колись жила бабуся принца Чарльза, покійна королева-мати Єлизавета.
Перед тим, як пара переїхала в будинок, тут провели капітальний ремонт, додали нові твори мистецтва, освіжили текстильні елементи й оновили колірну гамму інтер'єрів.
Хайгроув-хаус — особняк із садом
Заміська резиденція принца Чарльза і його дружини. Відрізняє цей будинок від інших розкішний сад, яким принц Чарльз займається особисто.
Будинок побудований у 1787-1789 роках і спочатку належав баронетом Кроулі-Буві. Продали Хайгроув у 1860-х роках після трагедії: внучка одного з баронетів, Марія-Єлизавета Пол, отримала смертельні опіки, коли її плаття спалахнуло від свічки на балу в честь заручин старшого брата.
Будинок змінив кількох власників і пережив ще одну пожежу. У 1980 році герцогство Корнуольське купило його в Моріса Макміллана, сина колишнього прем'єр-міністра Гарольда Макміллана. Герцог Корнуольський (він же — принц Уельський) став довічним орендарем Хайгроув. Саме тут виросли принци Гаррі та Вільям.
Сент-Джеймський палац
Сент-Джеймський палац, або палац Святого Якова, був побудований у 1532 році як лондонська резиденція Генріха VIII. Раніше тут розташовувався лепрозорій Святого Якова. Саме тут упокоїлася старша дочка Генріха — Марія Тюдор. Палац довго не використовувався, тому що був дуже запущеним і похмурим.
Королева Вікторія переселила сюди свого старшого сина, тому палац довго час вважався особистою резиденцією принца Уельського. У наш час палац займали дочки принца Ендрю і Сари Фергюсон: принцеси Євгенія і Беатріс. Євгенія переїхала, а її сестра так і живе тут з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.
Королівська нерухомість
- Букінгемський палац у Лондоні
- Віндзорський замок у Беркширі
- Балморал у Шотландії
- Палац Голіруд в Единбурзі
- Маєток Сандрінгам у Норфолку
- Замок Хіллсборо в Північній Ірландії
- Кенсінгтонський палац
- Анмер Холл
- Котедж Фрогмор
- Кларенс-хаус
- Хайгроув-хаус
- Сент-Джеймський палац
Перераховані вище замки, палаци й особняки входять у список основних резиденцій членів королівської сім'ї. Насправді маєтків, звичайно, набагато більше. Але потрібно пам'ятати, що володіння королеви діляться на дві частини: перша — це її особиста нерухомість, а до другої зараховуються нерухомість і землі, які належать компаніям, що управляють, таким як The Crown Estate, The Royal Parks або The Duchy of Lancaster. Така нерухомість не є приватною власністю конкретного короля чи королеви, а переходить від одного керівного монарха до іншого.
Сьогодні "Власність Корони" — The Crown Estate є незалежним комерційним підприємством з найбільшим у Британії портфелем нерухомості. Більша частина активів перебуває в Лондоні, проте "Власність Корони" володіє також нерухомістю в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.
Основну частину портфеля становить житлова і комерційна нерухомість, включаючи офіси, магазини і торгові центри, а також більша частина будівель на Риджент-стріт у лондонському Вест-Енді. Але можна знайти і нестандартні об'єкти — наприклад, Великий Віндзорський парк і Королівський іподром в Аскоті.