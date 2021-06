12 замків та палаців королеви Єлизавети II. Де живуть члени королівської британської сім'ї

У пресі раз у раз миготять повідомлення про те, що члени королівської сім'ї Великобританії поїхали в черговий замок. Де ж насправді вони живуть і, можливо, навіть зберігають свої зубні щітки?

Букінгемський палац, з балкона якого вся королівська родина махає руками захопленому натовпу, уже став символом Великобританії — випереджаючи червоні телефонні будки, двоповерхові автобуси і Біг-Бен.

Однак, численні члени королівської сім'ї не живуть у величезному палаці з видом на Меморіал королеви Вікторії, як у гуртожитку. Хоча вони могли б собі це дозволити, адже в Букінгемському палаці 775 кімнат і залів. Фокус розібрався, де проживають члени королівської сім'ї і чи легко потрапити до них у гості.

Букінгемський палац у Лондоні

Лондонська резиденція королеви Єлизавети II. У щасливі докоронавірусні часи його відвідували 15 мільйонів туристів на рік. Тут, як було сказано вище, 775 приміщень, однак королева займає лише 52 кімнати. Ще 188 віддані персоналу і 92 — під офіси. А ще тут 72 ванні кімнати.

[ + – ] Букінгемський палац: Лондонська резиденція королеви Єлизавети

Королівським Букінгемський палац став тільки в 1762 році, коли його купив Георг III (у старому Сент-Джеймському палаці його величності було затісно). Спочатку розкішна резиденція будувалася для Джона Шеффілда, 1-го герцога Букінгемсу і Норменбі. Палац величезний і заповнений скарбами. Тут є полотна Рембрандта і Рубенса, севрський фарфор і старовинні меблі. А в прилеглій зеленій зоні (найбільшому приватному парку Лондона) живуть лебеді і фламінго.

[ + – ] Королева приймає Бориса Джонсона в Букінгемському палаці

Незважаючи на всю розкіш, попереднім мешканцям тут жилося не дуже комфортно. Навіть королева Вікторія скаржилася на запах цвілі, а покійний принц Філіп тільки у ХХ столітті нарешті зумів організувати роботу кухні так, щоб страви до столу потрапляли хоча б теплими.

Віндзорський замок у Беркширі

Якщо королева залишає Лондон, то скоріше за все її можна знайти в ще одній відомій резиденції — Віндзорському замку, який розташований у місті Віндзор, у графстві Беркшир. Тут у 2018 році одружилися Меган Маркл і принц Гаррі. Тут помер і був похований принц Філіп. Тут королева перебувала на самоізоляції під час пандемії коронавірусу. У замку понад 1000 кімнат.

[ + – ] Віндзорський замок, заміська резиденція королеви Великобританії

[ + – ] Двір Віндзорського замку

Першим мешканцем був легендарний Вільгельм I Завойовник. Саме він спорудив навколо Лондона кілька оборонних укріплень. Тоді Віндзор був скромною дерев'яною фортецею з кам'яними вежами. А офіційною королівською резиденцією він став, коли в ньому оселився в 1110 році Генріх I.

З тієї пори Віндзор неодноразово перебудовувався.

[ + – ] Один із залів Віндзорського замку

[ + – ] Офіційна зустріч у Віндзорському замку

При тому, що королівська сім'я любить проводити час у Віндзорському замку, він відкритий для туристів.

А ще за дев'ять століть існування в резиденції освоїлися привиди. Відвідувачі та персонал замку повідомляють про примару Генріха VIII, який, стогнучи від болю в нозі, бродить по залах. А його дочка Єлизавета, "королева-діва", любить відвідувати бібліотеку. Усього у Віндзорському замку проживає понад 25 привидів.

Шотландський замок Балморал

Звучить, як початок балади, правда? Коли королева залишає Лондон на літо, то гарантовано її можна знайти в зелених шотландських пагорбах, у замку Балморал (наголос на о). Тут Єлизавета II відчуває себе як вдома і часто гуляє зі своїми собаками по околицях. Будучи молодшою, могла відправитися на полювання, їздила верхи або водила старий Land Rover по гірських дорогах.

[ + – ] Балморал у Шотландії

Цей замок для королеви Вікторії придбав принц Альберт. Побудований у 1852 році і з того часу, як кажуть історики, не дуже змінювався, залишаючись приватною резиденцією англійських королів.

[ + – ] Королева Єлизавета з чоловіком у Балморалі Фото: The Royal Family

Хоча Балморал називають "замком", це звичайний заміський будинок. Королева Вікторія називала його "маленьким, але затишним". І він, на відміну від офіційних резиденцій, є приватною власністю: Балморал був куплений особисто принцом Альбертом, а не королевою. Доходи від майна не надходять до парламенту або до державного гаманця, як у випадку з власністю, що прямо належить монарху відповідно до "Закону про цивільну реєстрацію 1760".

Палац Голіруд у Единбурзі

По дорозі в Балморал королева зазвичай зупиняється в палаці Голіруд в Единбурзі. Він був побудований у 1128 році як монастир, однак, у 1670-х його перебудували і додали поверх для королівської сім'ї.

[ + – ] Палац Голіруд в Единбурзі — резиденція Марії Стюарт

Саме цей палац був резиденцією Марії Стюарт і тут збереглися кімнати з обстановкою того часу. У 1566 році під час вечері з придворними дамами на очах вагітної Марії Стюарт і її чоловіка лорда Дарнлі був убитий Давид Річчі — близький друг королеви, її особистий помічник, музикант і співак. Помер Річчі, схопившись за поділ Марії, і екскурсоводи стверджують, що на підлозі все ще можна розгледіти сліди його крові.

Маєток Сандрінгам: різдвяна резиденція королеви

На Різдво королева та інші члени королівської сім'ї, як відомо, направляються в маєток Сандрінгам у Норфолку, який Єлизавета успадкувала від свого батька Георга VI.

[ + – ] Маєток Сандрінгам приймає членів королівської сім'ї на різдвяні канікули

[ + – ] Принц Вільям з дітьми в Сандрінгамі

Цей палац був придбаний королевою Вікторією на прохання її сина принца Уельського. Тут, до речі, жив майбутній король Норвегії Хокон VII зі своєю британською дружиною — майбутньою королевою Мод.

Замок Хіллсборо в Північній Ірландії

Якщо королева вирішує відвідати Північну Ірландію, то вона зупиняється в ще одній резиденції, замку Хіллсборо. Ця двоповерхова будівля в григоріанському стилі була побудована в 1797 році для маркізи Дауншир. У 1830-х і 40-х роках у замку провели капітальну реконструкцію.

[ + – ] Замок Хіллсборо в Північній Ірландії

[ + – ] Тронний зал у замку Хіллсборо

У 1922 році замок Хіллсборо був придбаний британським урядом з метою використання його в ролі резиденції губернатора Північної Ірландії. Пізніше, коли пост губернатора був скасований, Хіллсборо став резиденцією держсекретаря королеви. Також у замку зупиняються члени королівської родини під час поїздок в Ольстер.

Кенсінгтонський палац: офіційна резиденція герцогів Кембриджських

Офіційна резиденція принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Але не весь палац, а лише його частина. Герцоги Кембриджські з дітьми займають 20 кімнат на чотирьох поверхах. Тут вони приймають гостей і тут розташований офіс їхнього офіційного представництва.

[ + – ] Кенсінгтонський палац, офіційна резиденція Вільяма і Кейт

Палац відкритий для відвідувань, але свої особисті покої герцогське подружжя нікому не показує. Тільки нещодавно зізналися, що кімнати їхніх дітей обставлені меблями з IKEA.

Анмер Холл: гніздечко Вільяма і Кейт

Це невеликий будинок у маєток Сандрінгам. Тут герцоги Кембриджські проводять літо і тут вони перебували на самоізоляції під час пандемії коронавірусу.

[ + – ] Анмер Холл, де живуть влітку Кейт і Вільям

Свіжовідремонтований заміський будинок з 10 спальнями принц Вільям і Кейт отримали в ролі весільного подарунка від королеви, коли вони зв'язали себе узами шлюбу у 2011 році.

[ + – ] Сім'я принца Вільяма в Анмер Холлі

Резиденція захищена від небажаних візитерів. Під'їзна алея, обсаджена чотириметровими соснами, впирається в чавунні ворота. Усюди встановлені відеокамери, периметр патрулюють поліцейські машини без розпізнавальних знаків, повітряний простір закритий для польотів.

Приїжджаючи в Анмер, Кейт починає вести господарство майже самостійно. У будинку є беззмінна няня Марія Боралло і домоправителька, але немає кухаря. Кейт любить готувати самостійно й особисто ходить за покупками. Герцогиню Кембриджську часто бачать у популярному Норфолкському магазині фермерських продуктів Back to the Garden у селі Летерінгсетт за годину їзди від резиденції.

Котедж Фрогмор: скромно, але зі смаком

Найскромніша з королівських резиденцій, але, мабуть, не менш відома, ніж Букінгемський палац. Прославили його принц Гаррі і Меган Маркл, коли переїхали сюди після весілля. Він розташований біля Віндзорського замку. Британці були в курсі того, що ремонт у котеджі обійшовся занадто дорого — майже в три мільйони доларів.

[ + – ] Котедж Фрогмор принцу Гаррі і Меган Маркл не підійшов...

Але ще більше громадськість обурило, що Гаррі і Меган незабаром після переїзду заявили, що їдуть у США. Наразі скромний на вигляд будинок з 10 спальнями займає принцеса Беатріс з чоловіком і дитиною. Принц Гаррі під час своїх візитів додому зупиняється тут тільки в ролі гостя.

Кларенс-хаус: для Чарльза і Камілли

Резиденція принца Чарльза і його дружини Камілли. Побудована між 1825 році і 1827 роками, вона розташована в центрі Лондона. Тут колись жила бабуся принца Чарльза, покійна королева-мати Єлизавета.

[ + – ] Кларенс-хаус — ще одна фамільна резиденція

[ + – ] "Кінська галерея" в Кларенс-хаусі

Перед тим, як пара переїхала в будинок, тут провели капітальний ремонт, додали нові твори мистецтва, освіжили текстильні елементи й оновили колірну гамму інтер'єрів.

Хайгроув-хаус — особняк із садом

Заміська резиденція принца Чарльза і його дружини. Відрізняє цей будинок від інших розкішний сад, яким принц Чарльз займається особисто.

[ + – ] Герцогиня Корнуольська в Хайгроув-хаусі

Будинок побудований у 1787-1789 роках і спочатку належав баронетом Кроулі-Буві. Продали Хайгроув у 1860-х роках після трагедії: внучка одного з баронетів, Марія-Єлизавета Пол, отримала смертельні опіки, коли її плаття спалахнуло від свічки на балу в честь заручин старшого брата.

[ + – ] Принц Чарльз у саду Хайгроув-хауса. Який розкішний люпин!

Будинок змінив кількох власників і пережив ще одну пожежу. У 1980 році герцогство Корнуольське купило його в Моріса Макміллана, сина колишнього прем'єр-міністра Гарольда Макміллана. Герцог Корнуольський (він же — принц Уельський) став довічним орендарем Хайгроув. Саме тут виросли принци Гаррі та Вільям.

Сент-Джеймський палац

Сент-Джеймський палац, або палац Святого Якова, був побудований у 1532 році як лондонська резиденція Генріха VIII. Раніше тут розташовувався лепрозорій Святого Якова. Саме тут упокоїлася старша дочка Генріха — Марія Тюдор. Палац довго не використовувався, тому що був дуже запущеним і похмурим.

[ + – ] Сент-Джеймський палац, де померла Марія Тюдор

Королева Вікторія переселила сюди свого старшого сина, тому палац довго час вважався особистою резиденцією принца Уельського. У наш час палац займали дочки принца Ендрю і Сари Фергюсон: принцеси Євгенія і Беатріс. Євгенія переїхала, а її сестра так і живе тут з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Королівська нерухомість

Перераховані вище замки, палаци й особняки входять у список основних резиденцій членів королівської сім'ї. Насправді маєтків, звичайно, набагато більше. Але потрібно пам'ятати, що володіння королеви діляться на дві частини: перша — це її особиста нерухомість, а до другої зараховуються нерухомість і землі, які належать компаніям, що управляють, таким як The Crown Estate, The Royal Parks або The Duchy of Lancaster. Така нерухомість не є приватною власністю конкретного короля чи королеви, а переходить від одного керівного монарха до іншого.

Сьогодні "Власність Корони" — The Crown Estate є незалежним комерційним підприємством з найбільшим у Британії портфелем нерухомості. Більша частина активів перебуває в Лондоні, проте "Власність Корони" володіє також нерухомістю в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

Основну частину портфеля становить житлова і комерційна нерухомість, включаючи офіси, магазини і торгові центри, а також більша частина будівель на Риджент-стріт у лондонському Вест-Енді. Але можна знайти і нестандартні об'єкти — наприклад, Великий Віндзорський парк і Королівський іподром в Аскоті.