"Краса повинна була страждати": чому Єлизавета I робила білий макіяж (фото)

Фірмовий макіяж королеви-неодруженої — це не просто яскравий б'юті-тренд 16 століття. Небезпечними білилами Єлизавета І приховувала глибокі шрами на обличчі.

Однією з найвідоміших рис королеви Англії та Ірландії Єлизавети I був її яскраво-білий макіяж, але розфарбування обличчя мало глибшу причину, пише People.

Макіяж Єлизавети I, а також смілива руда перука, яку вона, як відомо, носила, стали частиною спадщини королеви, яка правила з 1558 року до своєї смерті 1603 року. У багатьох шанувальників королівської сім'ї Великої Британії виникає питання: чому п'ята й остання монархиня династії Тюдорів покривала своє обличчя товстим шаром косметики?

Насправді її біле як сніг обличчя було не просто даниною моді. Єлизавета накладала шар білил, щоб приховати сліди від віспи, на яку вона захворіла 1562 року — всього через чотири роки після свого правління — і яка ледь не вбила її. Шкіра Єлизавети була вкрита шрамами від хвороби, тож вона замазувала віспини товстим шаром білої косметики, зробленої зі свинцевих білил та оцту, що мала назву "Венеціанська церуса" або "Дух Сатурна". Ця косметика тих часів повільно отруювала її організм.

Королева Єлизавета I Фото: Getty Images

Кажуть, що в міру погіршення стану її шкіри вона наносила все більше і більше шарів, досягаючи покриття товщиною в один дюйм (2,5 сантиметра) до кінця її життя. Що ще гірше, королева наносила макіяж раз на тиждень і залишала його на весь час, даючи свинцю можливість повністю вбратися в шкіру

Що відомо про королеву Єлизавету І

Єлизавета I народилася 7 вересня 1533 року в Грінвічі. Вона — дочка короля Генріха VIII і його другої дружини Анни Болейн, яку Генріх згодом обезголовив 1536 року після того, як її звинуватили в перелюбстві. Зійшла на престол після смерті королеви Марії 1558 року. Згідно з офіційним сайтом королівської сім'ї, її правління зазвичай вважається "найславетнішим в історії Англії".

Єлизавета, як відомо, так і не вийшла заміж за всі 45 років свого правління, оголосивши себе заміжньою за своєю країною. Оскільки вона ніколи не була одруженою і, отже, не мала дітей, її називали Королевою-незайманою.

Королева Єлизавета I Фото: Getty Images

Офіційно королева Єлизавета I померла у віці 69 років з невідомої причини 24 березня 1603 року, але існують теорії, що вона могла померти від зараження крові, викликаного токсичними інгредієнтами в її яскраво вираженому макіяжі. За словами візажиста Дженні Ширкор, макіяж був необхідністю, оскільки краса і влада "в ті дні йшли рука об руку".

Королева Єлизавета I Фото: Getty Images

Таким чином, приховування шрамів давало їй змогу почуватися не тільки красивішою, а й могутнішою. Крім того, Єлизавета гостро усвідомлювала важливість збереження молодої зовнішності і робила все для цього.

"Природа макіяжу в ті дні полягала в тому, що він містив ртуть і всілякі жахливі речовини, які могли вбити вас. Це була краса, а краса повинна була страждати", — зазначила Ширкор.

Нагадаємо, 4 грудня Фокус писав про те, що королева Камілла в яскравій сукні та блискучій тіарі відвідала банкет у Букінгемському палаці.