"Красота должна была страдать": почему Елизавета I делала белый макияж (фото)

Фирменный макияж королевы-девственницы — это не просто яркий бьюти-тренд 16 века. Опасными белилами Елизавета І скрывала глубокие шрамы на лице.

Одной из самых известных черт королевы Англии и Ирландии Елизаветы I был ее ярко-белый макияж, но раскраска лица имела более глубокую причину, пишет People.

Макияж Елизаветы I, а также смелый рыжий парик, который она, как известно, носила, стали частью наследия королевы, правившей с 1558 года до своей смерти в 1603 году. У многих поклонников королевской семьи Великобритании возникает вопрос: почему пятая и последняя монархиня династии Тюдоров покрывала свое лицо толстым слоем косметики?

На самом деле ее белое как снег лицо было не просто данью моде. Елизавета накладывала слой белил, чтобы скрыть следы от оспы, которой она заболела в 1562 году — всего через четыре года после своего правления — и которая едва не убила ее. Кожа Елизаветы была покрыта шрамами от болезни, поэтому она замазывала оспины толстым слоем белой косметики, сделанной из свинцовых белил и уксуса, которая называлась "Венецианской церусой" иди "Духом Сатурна". Эта косметика тех времен медленно отравляла ее организм.

Королева Елизавета I Фото: Getty Images

Говорят, что по мере ухудшения состояния ее кожи она наносила все больше и больше слоев, достигая покрытия толщиной в один дюйм (2,5 сантиметра) к концу ее жизни. Что еще хуже, королева наносила макияж раз в неделю и оставляла его на все время, давая свинцу возможность полностью впитаться в кожу

Что известно о королеве Елизавете І

Елизавета I родилась 7 сентября 1533 года в Гринвиче. Она — дочь короля Генриха VIII и его второй жены Анны Болейн, которую Генрих впоследствии обезглавил в 1536 году после того, как ее обвинили в прелюбодеянии. Взошла на престол после смерти королевы Марии в 1558 году. Согласно официальному сайту королевской семьи, ее правление обычно считается "самым славным в истории Англии".

Елизавета, как известно, так и не вышла замуж за все 45 лет своего правления, объявив себя замужем за своей страной. Поскольку она никогда не была замужем и, следовательно, не имела детей, ее называли Королевой-девственницей.

Королева Елизавета I Фото: Getty Images

Официально королева Елизавета I умерла в возрасте 69 лет по неизвестной причине 24 марта 1603 года, но существуют теории, что она могла умереть от заражения крови, вызванного токсичными ингредиентами в ее ярко выраженном макияже. По словам визажиста Дженни Ширкор, макияж был необходимостью, поскольку красота и власть "в те дни шли рука об руку".

Королева Елизавета I Фото: Getty Images

Таким образом, сокрытие шрамов позволяло ей чувствовать себя не только более красивой, но и более могущественной. Кроме того, Елизавета остро осознавала важность сохранения молодой внешности и делала все для этого.

"Природа макияжа в те дни заключалась в том, что он содержал ртуть и всевозможные ужасные вещества, которые могли убить вас. Это была красота, а красота должна была страдать", — отметила Ширкор.

Напомним, 4 декабря Фокус писал о том, что королева Камилла в ярком платье и сверкающей тиаре посетила банкет в Букингемском дворце.