У Великій Британії затримали водія, який протаранив ворота будинку прем'єр-міністра (фото)

Метью Вуттен навмисно врізався у ворота резиденції прем'єр-міністра Чекерс, завдавши шкоди на суму понад 38 000 фунтів стерлінгів. І сам отримав травми.

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Британець утричі перевищив допустиму норму алкоголю за кермом і намагався прорватися на територію маєтку Чекерс, який надано прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру як офіційну заміську резиденцію. У підсумку водій зламав дубові ворота і сам отримав серйозні травми. Про це пише Daily Mail.

44-річного Метью Вуттена засудили до 32 місяців тюремного ув'язнення після того, як він навмисно спрямував машину у бік Воріт Перемоги біля в'їзду в маєток Чекерс недалеко від Ейлсбері, Бакінгемшир.

П'яний водій намагався прорватися в резиденцію прем'єр-міністра Фото: Скриншот

Водій не зменшив швидкість і пробив 80-річні дубові ворота, що ведуть на територію маєтку, який прем'єр-міністру Кіру Стармеру надано як офіційну заміську резиденцію. У підсумку його Volkswagen Scirocco врізався в стовпчики, розташовані за воротами. І сам Метью дістав важкі травми. Поліція з'ясувала, що він не тільки був п'яний, а й у машині валялися кілька банок алкоголю. У Вуттена в крові виявили 221 міліграм алкоголю на 100 мілілітрів крові. Гранично допустима норма — 80 мг.

Унаслідок аварії маєтку XVI століття було завдано збитків на суму понад 38 000 фунтів стерлінгів.

Селія Мардон, старший прокурор Королівської судової поліції Темзи і Чілтерна, заявила: "Кадри відеоспостереження показали, що Вуттен навмисно їхав на великій швидкості до воріт маєтку Чекерс. Сила цих доказів, а також значно високий рівень алкоголю в крові не залишили йому іншого вибору, окрім як визнати свою провину за пред'явленими нам звинуваченнями".

Його також позбавили права керувати транспортним засобом на 40 місяців. Сам Метью не пояснив, чому сів п'яним за кермо і вирішив нанести несподіваний візит Кіру Стармеру в його заміській резиденції.

Нагадаємо, раніше в Марокко сталася найдорожча аварія цього року. Там із вантажівкою зіткнулися два суперкари Bugatti Chiron і вантажівка.