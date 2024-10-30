В Великобритании задержали водителя, который протаранил ворота дома премьер-министра (фото)

Мэтью Вуттен намеренно врезался в ворота резиденции премьер-министра Чекерс, причинив ущерб на сумму более 38 000 фунтов стерлингов. И сам получил травмы.

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Британец в три раза превысил допустимую норму алкоголя за рулем и пытался прорваться на территорию поместья Чекерс, которая предоставлена ​​премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в качестве официальной загородной резиденции. В итоге водитель сломал дубовые ворота и сам получил серьезные травмы. Об этом пишет Daily Mail.

44-летний Мэтью Вуттен был приговорен к 32 месяцам тюремного заключения после того, как он намеренно направил машину в сторону Ворот Победы у въезда в поместье Чекерс недалеко от Эйлсбери, Бакингемшир.

Пьяный водитель пытался прорваться в резиденцию премьер-министра Фото: Скриншот

Водитель не сбавил скорость и пробил 80-летние дубовые ворота, ведущие на территорию поместья, которое премьер-министру Киру Стармеру предоставлено в качестве официальной загородной резиденции. В итоге его Volkswagen Scirocco врезался в столбики, расположенные за воротами. И сам Мэтью получил тяжелые травмы. Полиция выяснила, что он не только был пьян, но и в машине валялись несколько банок алкоголя. У Вуттена в крови обнаружили 221 миллиграмм алкоголя на 100 миллилитров крови. Предельно допустимая норма — 80 мг.

В результате аварии поместью XVI века был нанесен ущерб на сумму более 38 000 фунтов стерлингов.

Селия Мардон, старший прокурор Королевской судебной полиции Темзы и Чилтерна, заявила: "Кадры видеонаблюдения показали, что Вуттен намеренно ехал на большой скорости к воротам поместья Чекерс. Сила этих доказательств, а также значительно высокий уровень алкоголя в крови не оставили ему иного выбора, кроме как признать свою вину по предъявленным нам обвинениям".

Его также лишили права управлять транспортным средством на 40 месяцев. Сам Мэтью не объяснил, почему сел пьяным за руль и решил нанести неожиданный визит Киру Стармеру в его загородной резиденции.

Напомним, ранее в Марокко случилась самая дорогая авария этого года. Там с грузовиком столкнулись два суперкара Bugatti Chiron и грузовик.