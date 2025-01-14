Працював на КДБ: Єлизавета II не знала про шпигуна у королівському палаці

Королева Єлизавета ІІ десять років не знала, що британський мистецтвознавець, який працював у Букінгемському палаці, виконує завдання КДБ, розповіло видання Guardian. Про діяльність шпигуна ідеться у звіті розвідки MI5.

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Британська розвідка побоювалась, що королева Єлизавета II дізнається від журналістів про шпигуна, який діяв у королівському палаці. Інформацію про шпигуна приховували навіть після зізнання. Як з'ясувалось, його завербували до Другої світової війни, почали підозрювати у 50-х роках, а викрили — у 60-х. Про обставини, за яких Єлизаветі II розповіли про КДБ-іста, написало видання Guardian.

Видання розповіло про фрагменти звіту британської розвідки MI5 про діяльність радянських шпигунів, декотрі з яких діяли прямо у Букінгемському палаці. Одним з цих шпигунів був Ентоні Блант — мистецтвознавець і "топограф фотографій королеви". Блант добровільно визнав роботу на СРСР у 1964 році та отримав завдяки цьому імунітет. Розкриті документи показали, що MI5 дійсно ретельно зберігали таємниці. Зокрема, у статті Guardian пояснили, що Єлизавета ІІ дізналась про шпигуна лише через десятиліття — у 1973 році. Також розповіли про реакцію королеви, яка навіть не здивувалась, оскільки пам'ятала, що ця особа вже була під підозрою.

"Вона сприйняла все це дуже спокійно і без подиву: вона пам’ятала, що він був під підозрою ще після справи Берджеса/Макліна. Очевидно, хтось згадав їй щось на початку 1950-х років", — ідеться у документах розвідки.

Також пояснюється, чому медіа цікавить факт, що королева не знала про викриття. З одного боку, журналісти пригадали, що Бланта посвятили в лицарі після того, як він зізнався спецслужбам у роботі на КДБ. З іншого, королева "неохоче з ним контактувала", а її секретар в цілому знав про допити, але не знав про зізнання. Окремо наголошується, що про шпигуна не поінформували навіть тодішнього прем'єр-міністра Алек Дуглас-Хоума (жовтень 1963 — жовтень 1964), якому про це розповіла Маргарет Тетчер.

BBC опублікувало фрагмент зізнання Бланта та його фото у молодості. Видання також уточнило, що королеві розповіли лише тому, що шпигун хворів на рак, очікувалось, що він помре і тоді вона про все дізнається зі ЗМІ.

Скандал в Британії - фото шпигуна Бланта Фото: BBC Скандал в Британії - зізнання шпигуна Бланта Фото: BBC

У звіті MI5, який почали публікувати британські медіа, ідеться про діяльність радянських спецслужб та про викриття так званої Кембридзької п’ятірки. До складу угрупування входили британці Ентоні Блант, Кім Філбі, Дональд Маклін, Гай Берджесс і Джон Кернкросс. Усіх завербували у 30-х рр., а викриття сталось через три десятиліття — у 60 рр.

Скандал в Британії — принц Ендрю та шпигуни

Раніше Фокус писав про контакти шпигунів та принца Ендрю, скандального сина королеви Єлизавети ІІ. В грудні 2024 року Daily Mail написало, що його підозрюють у контактах з китайським громадянином Яном Тенбо. Журналісти пояснили, що китаєць видавав себе за бізнесмена-англофіла, проник у "вищий світ", контактував з принцом Ендрю та ексголовою Управління з атомної енергії Великої Британії та Інституту директорів леді Барбарою Джадж.

Нагадуємо, у 2023 році швейцарська газета Sonntags Zeitung розповіла, як КДБ завербувало патріарха РПЦ Кирила Гундяєва.