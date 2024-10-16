"З нас глузують": у Пентагоні підтвердили появу зграї невідомих об'єктів біля авіабази США

Над секретною авіабазою США, на якій стоять новітні літаки F-22 Raptors, майже двадцять днів поспіль літали дрони, підтвердив чиновник з Пентагону. БПЛА не збили і вони миготіли різними кольорами, наче глузуючи з військових.

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Невідомі літаючі об'єкти (НЛО), схожі на дрон-"матку" та рій менших БПЛА, кілька днів кружляли над військовою авіабазою "Ленглі" у США. Чиновник з Пентагону підтвердив, що такий інцидент дійсно стався взимку 2023 року, при чому у американців не було засобів для протидії. Про деталі надзвичайної ситуації, до якої могли бути причетні "НЛО" або дрони, розповіли на порталі Daily Star.

Журналісти порталу поспілкувались з представником служби безпеки Міністерства оборони США Крісом Меллоном (Chris Mellon). Посадовець підтвердив інцидент, який стався у грудні 2023 року — про нього восени 2024 написало видання The Wall Street Journal. Як з'ясувалось, об'єкти невідомого походження вперше з'явились 7 грудня після заходу сонця, і про це повідомили генералу ВПС США Марку Келлі, а потім — очільникам Пентагону, ФБР, ЦРУ та президенту Джо Байдену. Найбільший об'єкт мав розміри 6 м, літав зі швидкістю понад 160 км/год. та перебував на висоті до 1,2 км. Поруч з ним помітили менші літаючі пристрої, які попрямували на північ у бік порту "Норфолк" у Вірджинії. Видання наголосило, що саме на базі "Ленглі" стоять літаки-невидимки F-22, але цілі не збили, оскільки вони начебто не несли загрози. Фото на підтвердження цих заяв не було.

Дрони над базами США - як виглядає база ВПС "Ленглі" Фото: GoogleMaps

Дрони над базами США — деталі

Кріс Меллон пояснив, що повітряні об'єкти відкрито та не ховаючись на високій швидкості пролетіли над секретною авіабазою ВПС США. З його слів, було схоже, що невідомі оператори "хочуть, щоб їх бачили так, ніби з нас глузують". Об'єкти миготіли червоними, зеленими та білими вогнями і з'являлись 17 ночей поспіль, зафіксовано у звіті ВПС під назвою "Близькі зустрічі в Ленглі". Представник Пентагону зауважив, що на пристрої не вплинуло устаткування для глушіння сигналу і було явно видно "матку", яка випускала менші апарати. Він припустив, що це можуть бути китайські дрони, але впевненості у нього немає.

"Але їх нахабство, дальність, тривалість польоту, надійність, стійкість до контрзаходів і байдужість до виявлення викликають збентеження. Це надзвичайно швидкі великі транспортні засоби, які, як спостерігали, збирали або випускали рій менших кораблів", — пояснив Меллон.

На порталі повідомили, що для стеження за невідомими дронами виділили спеціальний літак-розвідник WB-57F. Крім Ленглі, аналогічні об'єкти помітили ще над кількома секретними базами Пентагону: на підприємстві Lockheed Martin у Палмдейлі, Каліфорнія, яке виготовляє F-22, над штатом Небраска, над об'єктом ядерної безпеки Міністерства енергетики у Неваді поблизу Лас-Вегаса, над японською військово-морською базою Йокосука, де дислокувався американський авіаносець USS Ronald Reagan. Для захисту літаків F-22 Raptors встановили антидронові сітки та проводять федеральне розслідування, підсумувало Daily Star.

Кріс Меллон — ексзаступник помічника міністра оборони з розвідки під час президентів США Білла Клінтона та Джорджа Буша, ексдиректор Комітету з розвідки Сенату, дослідницький партнер проєкту Галілео Гарвардського університету та старший радник Americans for Safe Aerospace.

Дрони над базами США - коментар чиновника з Пентагону Кріса Меллона Фото: Daily Mail

На порталі Politico влітку 2023 року він опублікував статтю про необхідність розкриття всіх даних щодо НЛО, які мають Пентагон та спецслужби. Також у мережі можна відшукати інтерв'ю, у якому політик розповідає про випадки появи невідомих об'єктів над територією США, які йому здаються правдивими.

Зазначимо, раніше Фокус писав про повітряні кулі, які залітали на територію США. З'ясувалось, що їх запустили в Китаї та запевняли, що ніякої шкоди вони не несуть. Втім, американці все ж збили повітряні об'єкти, оскільки побоювались, що вони займаються шпигунством.

Нагадуємо, у вересні 2024 року на порталі Army Recognition розповіли про новітні дрони Raytheon, які матимуть особливі ракети для ударів по повітряних цілях.