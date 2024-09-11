Нові дрони Raytheon для ВПС США випускатимуть із ракетами AMRAAM класу "повітря — повітря"

Дрони CCA планують поступово вдосконалювати. Безпілотники нестимуть різне корисне навантаження для місій — від розвідки й спостереження до бойових.

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ВПС США у співпраці з найбільшим оборонним підрядником Raytheon додали ракету AIM-120 AMRAAM на безпілотники Collaborative Combat Aircraft (CCA), які виробляють першою серією. Про це пише Army Recognition.

Безпілотники розробили в рамках програми Next Generation Air Dominance (NGAD), передбачається, що ці системи літатимуть поряд із пілотованими літаками п'ятого і шостого поколінь.

У Raytheon підтвердили свою участь у проєкті. Віцепрезидент компанії Джон Норман обговорив інтеграцію ракети на зустрічі з журналістами після перших повідомлень, що з'явилися в журналі Air and Space Forces Magazine у липні.

"Ми співпрацюємо з ВПС за їхньою програмою CCA для інтеграції AMRAAM з дронами Increment 1. CCA Increment 2 все ще перебуває на ранній стадії розробки", — пояснив Норман.

Дрони CCA планують розробляти поетапно, що дасть змогу поступово вдосконалювати їхню конструкцію і можливості. Планується, що безпілотники нестимуть різне корисне навантаження для місій — від розвідки та спостереження до бойових.

За словами Нормана, AMRAAM розглядають як "еталонну зброю" для дронів.

"AMRAAM дає змогу пілотованим літакам, таким як F-35 Lightning II або F-22 Raptor, розширити свої бойові можливості. Ці БПЛА можуть використовуватися як посилення", — пояснив він.

У квітні General Atomics і Anduril отримали контракти на розробку детальних прототипів і проведення льотних випробувань першої серії безпілотників CCA. Після завершення розробки компанії разом з іншими постачальниками зможуть поборотися за остаточний контракт на виробництво, який, як очікується, буде укладено 2026 року.

Нагадаємо, що у США зафіксували перший політ концептуальної моделі стелс-дрона Model 437.

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