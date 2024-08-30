У США зафіксували перший політ концептуальної моделі стелс-дрона Model 437 (фото, відео)

БПЛА з цивільним реєстраційним номером США N437VN вилетів з аерокосмічного порту Мохаве в Каліфорнії 29 серпня. За словами журналістів, раніше було відомо, що Model 437 може комплектуватися парою вдосконалених ракет AIM-120 (AMRAAM) і розганятися до 980 км/год.

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На початку цього місяця громадськості вперше представили безпілотник Model 437 із помітною зміною дизайну — кабіною. Мова про розробку Scaled Composites, дочірньої компанії Northrop Grumman. Про це пише The War Zone.

Його конструкція розробляється як вдосконалений бойовий безпілотник "Loyal wingman" щонайменше з 2021 року.

Дослідник Метт Гартман зафіксував літальний засіб із цивільним реєстраційним номером США N437VN. Він вилетів з аерокосмічного порту Мохаве в Каліфорнії 29 серпня.

Фото: Х | Дані про політ БПЛА Model 437

Фото: Х | Дані про політ БПЛА Model 437

Публічно доступні дані відстеження в мережі підтверджують політ N437VN.

Дрон Model 437

БПЛА Model 437: що про нього відомо

Подробиць про Model 437 і статус розробки не розголошують, хоча відомо, що систему створювали під потреби армії США в безпілотниках.

Модель 437

Дрон Model 437

Раніше журналісти зазначали, що у БПЛА з реєстраційним номером N437VN:

радіус дії становить близько 5550 км із навантаженням 1,8 тонни;

швидкість польоту — 0,8 Маха (980 км/год);

є внутрішній відсік, розрахований на перевезення до 454 кг корисного навантаження;

система також може комплектуватися парою вдосконалених ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120 (AMRAAM) або бічним радіолокаційним датчиком візуалізації.

Дрон Model 437

Наскільки змінилися плани розробників, складно сказати. Створення пілотованого прототипу або принаймні в якому б передбачалася можливість польоту з пілотом, відкриває значні можливості для льотних випробувань та інших дослідно-конструкторських робіт. Особливо за обмежень щодо того, де і коли повністю безпілотні конструкції можуть працювати в повітряному просторі США.

Нагадаємо, що турецька компанія ASELSAN, відома за розробкою ППО Steel Dome і розумних бомб, представить на авіашоу в Єгипті свої нові продукти.

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