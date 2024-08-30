ППО Steel Dome і розумні бомби: турецька компанія представить свої розробки на авіашоу в Єгипті (фото)

Турецька система ППО "Сталевий купол" призначена для захисту стратегічної інфраструктури від повітряних загроз — балістичних ракет, некерованих ракет і безпілотників.

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Провідна оборонна компанія Туреччини ASELSAN готується представити широку лінійку своїх систем на майбутньому авіашоу Egypt International Airshow 2024, яке з 3 по 5 вересня пройде в Ель-Аламейні. Про це пише Army Recognition.

Заснована 1975 року турецька компанія продовжує розширювати свою присутність у світовому оборонному та авіаційному секторах.

Серед представлених технологій — керований боєприпас TOLUN, комплект наведення GÖZDE та електрооптична система ASELFLIR 500 для розвідки, спостереження і наведення. Крім того, будуть представлені критично важливі системи, пов'язані з новою оборонною ініціативою Туреччини "Сталевий купол".

Важливо

Конкурент "Залізного купола": Туреччина представила свій варіант системи ППО — Steel Dome

Керований боєприпас TOLUN — це високоточна бомба з передовими системами наведення, включно з інерціальною та GPS-навігацією.

Турецька ракета

Комплект наведення GÖZDE — модульна система, призначена для перетворення стандартних некерованих бомб на високоточні боєприпаси. Об'єднує в собі передові навігаційні технології, як-от лазерне наведення.

ASELFLIR 500 — це електрооптична система розвідки, спостереження та наведення, розроблена ASELSAN. Забезпечує високоякісні можливості візуалізації та наведення для різних військових платформ, зокрема БпЛА, вертольотів та літаків.

Турецька ракета

"Steel Dome" ("Сталевий купол") — система протиракетної оборони, призначена для захисту стратегічної інфраструктури від повітряних загроз — балістичних ракет, некерованих ракет і безпілотників. "Сталевий купол" має у собі: радари виявлення і стеження, системи управління і контролю, ракети-перехоплювачі, здатні нейтралізувати загрози до того, як вони досягнуть цілі.

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