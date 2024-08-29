Індія замовила 73 тисячі гвинтівок SIG716 в американської компанії SIG Sauer (фото)

Гвинтівки SIG716 часто можна бачити в руках бійців підрозділів Північного командування індійської армії. Їх випускає американська компанія SIG Sauer на базі автомата M16.

Related video

Делі замовляють вже другу партію гвинтівок SIG716, загалом в індійських збройних сил вже буде 145 400 одиниць такої стрілецької зброї. Їх, зокрема, отримають підрозділи Північного командування. Про це пише Army Recognition.

Компанія SIG Sauer, американський виробник стрілецької зброї, оголосила цього тижня, що Міністерство оборони Індії розмістило замовлення на додаткові 73 000 гвинтівок серії SIG716.

Спочатку, у 2017 році, Індія замовила 72 400 гвинтівок, що коштувало близько 72 млн доларів. Повідомляють, що у вересні 2020 року друге замовлення на суму трохи більше ніж 92 мільйони доларів підтвердили і SIG Sauer, і індійський уряд.

Гвинтівки SIG716

Армія Індії

Гвинтівки SIG716 часто можна бачити в руках бійців підрозділів Північного командування індійської армії.

Гвинтівка SIG716

SIG716 — стрілецька зброя, яку виробляє американська компанія SIG Sauer. Її розробили на базі M16, головна відмінність у тому, що замість прямого газовідводу використовується газовідвідна система поршня з коротким ходом. Є як самозарядна, так і повністю автоматична версія.

Нагадаємо, що російські війська застосовують саморобні дрони з пінопласту і фанери: у чому їхня небезпека.

Також повідомлялося, що Литва перетворить 150 легких всюдиходів Oshkosh Defense на платформи для ППО ближньої дії.