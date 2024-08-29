Индия заказала 73 тысячи винтовок SIG716 у американской компании SIG Sauer (фото)

Винтовки SIG716 часто можно видеть в руках бойцов подразделений Северного командования индийской армии. Их выпускает американская компания SIG Sauer на базе автомата M16.

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Дели заказывают уже вторую партию винтовок SIG716, в общей сложности у индийских вооруженных силу уже будет 145 400 единиц такого стрелкового оружия. Их, в частности, получат подразделения Северного командования. Об этом пишет Army Recognition.

Компания SIG Sauer, американский производитель стрелкового оружия, объявила на текущей неделе, что Министерство обороны Индии разместило заказ на дополнительные 73 000 винтовок серии SIG716.

Первоначально, в 2017 году, Индия заказала 72 400 винтовок, что стоило порядка 72 млн долларов. Сообщается, что в сентябре 2020 года второй заказ на сумму чуть более 92 миллионов долларов подтвердили и SIG Sauer, и индийское правительство.

Винтовки SIG716

Винтовки SIG716 часто можно видеть в руках бойцов подразделений Северного командования индийской армии.

Индийская армия

Винтовки SIG716

SIG716 — стрелковое оружие, которое производит американская компания SIG Sauer. Его разработали на базе M16, главное отличие в том, что вместо прямого газоотвода используется газоотводная система поршня с коротким ходом. Существуют как самозарядная, так и полностью автоматическая версия.

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