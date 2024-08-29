ВС РФ применяют самодельные дроны из пенопласта и фанеры: чем они опасны (видео)

По словам пограничников, "начинка" дешевых российских БПЛА самолетного типа такая же, как у FPV-дронов, однако они имеют одно преимущество.

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Вооруженные силы Российской Федерации используют для ударов по Украине самодельные беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Об этом рассказали бойцы бригады "Гарт", которые держат оборону на Волчанском направлении, передает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Пограничник с позывным "Ликург" отметил, что российские самодельные БПЛА вылетают где-то 15-10 км от границы и залетают за границу еще минимум на 10-15 км. С ретранслятором эти дроны могут залететь еще дальше.

Как отмечает военный, внешне такой беспилотник напоминает "кукурузник" в миниатюре. Дрон сделан из пенопласта, обычной фанеры и алюминиевых труб. Внутри такого БПЛА – оборудование от FPV-дрона.

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Несмотря на одинаковую "начинку", самодельный БПЛА имеет одно преимущество перед обычным FPV-дроном. Поскольку коптер летает за счет пропеллеров, в случае потери связи он сразу падает вниз. В то же время дешевый российский дрон самолетного типа благодаря своем аэродинамическим свойствам может еще пролететь некоторое расстояние.

"Мы его можем на той высоте, на которой он летит, даже не услышать, пока не будет поздно, пока он не пойдет на снижение и на поражение", — отметил "Ликург".

По словам пограничника, услышать или увидеть такой БПЛА можно на расстоянии 100-150 м. Повредить его можно на высоте 100 м, если стрелять на упреждение. Наиболее уязвимое место подобных аппаратов – крылья.

В ГПСУ рассказали о самодельный дронах врага

Напомним, украинский специалист Юрий Абдула разобрал российский дешевый беспилотник-приманку самолетного типа, предназначенный для истощения ресурсов противовоздушной обороны. По его словам, такой дрон можно собрать менее чем за 100 тысяч гривен.

В свою очередь украинский Middle .Net Developer Павел Сомко рассказал, как закупил на AliExpress детали и электронику для самостоятельно сборки FPV-дрона, потратив на них всего около 7 000 гривен.