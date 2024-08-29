ЗС РФ застосовують саморобні дрони з пінопласту і фанери: чим вони небезпечні (відео)

За словами прикордонників, "начинка" дешевих російських БПЛА літакового типу така сама, як і у FPV-дронів, однак вони мають одну перевагу.

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Збройні сили Російської Федерації використовують для ударів по Україні саморобні безпілотні літальні апарати літакового типу. Про це розповіли бійці бригади "Гарт", які тримають оборону на Вовчанському напрямку, передає пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Прикордонник із позивним "Лікург" зазначив, що російські саморобні БПЛА вилітають десь 15-10 км від кордону і залітають за кордон ще мінімум на 10-15 км. З ретранслятором ці дрони можуть залетіти ще далі.

Як зазначає військовий, зовні такий безпілотник нагадує "кукурузник" у мініатюрі. Дрон зроблений із пінопласту, звичайної фанери та алюмінієвих труб. Усередині такого БПЛА — обладнання від FPV-дрона.

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Попри однакову "начинку", саморобний БПЛА має одну перевагу перед звичайним FPV-дроном. Оскільки коптер літає за рахунок пропелерів, у разі втрати зв'язку він одразу падає вниз. Водночас дешевий російський дрон літакового типу завдяки своїм аеродинамічним властивостям може ще пролетіти деяку відстань.

"Ми його можемо на тій висоті, на якій він летить, навіть не почути, доки не буде пізно, доки він не піде на зниження і на поразку", — зазначив "Лікург".

За словами прикордонника, почути або побачити такий БПЛА можна на відстані 100-150 м. Пошкодити його можна на висоті 100 м, якщо стріляти на упередження. Найбільш вразливе місце подібних апаратів — крила.

У ДПСУ розповіли про саморобні дрони ворога

Нагадаємо, український фахівець Юрій Абдула розібрав російський дешевий безпілотник-приманку літакового типу, призначений для виснаження ресурсів протиповітряної оборони. За його словами, такий дрон можна зібрати менш ніж за 100 тисяч гривень.

Зі свого боку український Middle .Net Developer Павло Сомко розповів, як закупив на AliExpress деталі та електроніку для самостійного складання FPV-дрона, витративши на них лише близько 7 000 гривень.