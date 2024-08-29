Платформы для ПВО ближнего действия: Литва получила 150 легких вездеходов Oshkosh Defense (фото)

Броневики нового поколения JLTV были разработаны для американской армии как замена Humvee. К 2027 году их оснастят системами ПВО.

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22 августа 2024 года Министерство национальной обороны Литвы объявило, что в страны прибыло более 150 усовершенствованных тактических вездеходов JLTV производства американской компании Oshkosh Defense. Об этом пишет Аrmy Recognition.

"Модернизация литовских вооруженных сил идет быстрыми темпами. Появление новой партии транспортных средств JLTV в Литве в очередной раз демонстрирует тесное сотрудничество между литовскими и американскими вооруженными силами", — сказал Лауринас Кащюнас, министр обороны страны. По его словам, эти бронемашины станут платформами для систем ПВО ближнего действия, что еще больше усилит обороноспособность.

JLTV, производимые американской компанией Oshkosh Defense, отличает высокий уровень защиты экипажа и передовые полевые характеристики. Вездеход разрабатывался для повышения эффективности разведывательных и артиллерийских операций, а также для авиаподдержки. Транспортные средства считаются важным активом для Вооруженных сил Литвы, которая начала закупать их в 2019 году по соглашению с правительством США.

Фото: Минобороны Литвы | JLTV производства компании Oshkosh Defense

Первый этап поставок военных машин завершился в 2023 году, тогда Вильнюс получил их в количестве 200 машин. Второй в настоящее время находится в стадии реализации. Предусмотрено производство еще 300 машин, а общее количество должно достичь 500 штук.

Броневики Oshkosh Defense

К 2027 году на эти вездеходы установят новые системы ПВО ближнего действия, что еще больше укрепит безопасность страны.

Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) — это бронированный вездеход следующего поколения, разработанный для замены Humvee в американской армии. Их выпускает Oshkosh Defense. Машина оснащена прочной колесной базой, способной выдерживать взрывы и огонь противника, и обеспечивать высокий уровень защиты экипажа. Высокопроизводительная независимая подвеска TAK-4i™ позволяет адаптироваться к различным типам местности.

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