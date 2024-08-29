Платформи для ППО ближньої дії: Литва отримала 150 легких всюдиходів Oshkosh Defense (фото)

Броньовики нового покоління JLTV були розроблені для американської армії як заміна Humvee. До 2027 року їх оснастять системами ППО.

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22 серпня 2024 року Міністерство національної оборони Литви оголосило, що до країни прибуло понад 150 удосконалених тактичних всюдиходів JLTV виробництва американської компанії Oshkosh Defense. Про це пише Army Recognition.

"Модернізація литовських збройних сил йде швидкими темпами. Поява нової партії транспортних засобів JLTV у Литві вкотре демонструє тісну співпрацю між литовськими та американськими збройними силами", — сказав Лаурінас Кащюнас, міністр оборони країни. За його словами, ці бронемашини стануть платформами для систем ППО ближньої дії, що ще більше посилить обороноздатність.

JLTV, вироблені американською компанією Oshkosh Defense, вирізняє високий рівень захисту екіпажу і передові польові характеристики. Всюдихід розроблявся для підвищення ефективності розвідувальних і артилерійських операцій, а також для авіапідтримки. Транспортні засоби вважаються важливим активом для Збройних сил Литви, яка почала закуповувати їх 2019 року за угодою з урядом США.

Фото: Міноборони Литви | JLTV виробництва компанії Oshkosh Defense

Перший етап постачання військових машин завершився 2023 року, тоді Вільнюс отримав їх у кількості 200 машин. Другий наразі перебуває у стадії реалізації. Передбачено виробництво ще 300 машин, а загальна кількість має сягнути 500 штук.

Броньовики Oshkosh Defense

Бронемашина Oshkosh Defense

Бронемашина Oshkosh Defense

До 2027 року на ці всюдиходи встановлять нові системи ППО ближньої дії, що ще більше зміцнить безпеку країни.

Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) — це броньований всюдихід наступного покоління, розроблений для заміни Humvee в американській армії. Їх випускає Oshkosh Defense. Машина оснащена міцною колісною базою, здатною витримувати вибухи та вогонь противника, і забезпечувати високий рівень захисту екіпажу. Високопродуктивна незалежна підвіска TAK-4i™ дозволяє адаптуватися до різних типів місцевості.

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