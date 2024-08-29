"Крилатий гусар" F-35 Husarz: США збудували для Польщі перший винищувач 5-го покоління (фото, відео)

Назву "Гусар" обрали тому, що у Польщі дотримуються традиції — присвоювати бойовим літакам національні назви. F-16 Falcon, тобто "Сокіл", у ВПС Польщі все ж таки служить під назвою "Яструб" (Jastrząb). За словами журналістів, Варшава також прагне розширити можливості ядерного стримування.

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На тлі побоювань російської агресії Польща модернізує свої ВПС, і винищувач F-35 має стати їхнім флагманом. Перший в історії Польщі стелс-винищувач F-35A, прозваний "гусаром" (Husarz), був представлений на офіційній церемонії на заводі Lockheed Martin у Форт-Уерті (Техас). Про це пише The War Zone.

У Lockheed Martin спробували обіграти назву з урахуванням історичної спадщини Польщі — зобразили літак поряд із воїном із кавалерії "Крилаті гусари", що колись вважався елітним родом військ Польщі. Перший літак планується поставити ВПС у грудні.

Польський винищувач F-35 "Гусар"

Польський винищувач F-35 "Гусар" п'ятого покоління Фото: the war zone

Назріла заміна радянських бойових літаків МіГ-29, Су-22 та іншого озброєння польської армії, тому прискорюється програма з придбання нових винищувачів.

Польський винищувач Husarz

Польський винищувач Husarz

Американська компанія почала виконувати контракт вартістю 4,6 млрд доларів на 32 літаки F-35A, перші екземпляри із серійним номером AZ-01, як очікується, прибудуть до Польщі до 2026 року. Повідомляється, що пройде деякий час, перш ніж F-35 підніметься в небо над Польщею.

За контрактом також передбачено навчання і тренажери для пілотів та пакет логістичної підтримки літака. Очікується, що перший F-35 прибуде до Польщі у 2026 році, оскільки перші моделі, які зійдуть з конвеєра, будуть використовуватися для навчання у Сполучених Штатах на авіабазі Національної гвардії Еббінг в Арканзасі.

Коли F-35A зрештою перевезуть до Польщі, він матиме назву не Lightning II, а Husarz. У Польщі дотримуються традиції присвоювати національні назви своїм бойовим літакам, які навіть виробляють за кордоном. Наприклад, F-16 Falcon ("Сокіл" — англ.) у ВПС Польщі все ж таки служить під назвою "Яструб" (Jastrząb).

До кінця поточного десятиліття НАТО планує створити підрозділ для експлуатації F-35 на 32 тактичній авіабазі в районі міста Ласк. Пізніше ще один підрозділ з'явиться на 21 тактичній авіабазі у Свидвіні, північний захід Польщі.

Польський винищувач Husarz

Повномасштабне вторгнення в Україну змушує додавати F-35 до складу польських ВПС. Зміна може призвести до того, що польські F-35 комплектуватимуться термоядерними бомбами B61-12 у міру того, як Варшава прагне розширити можливості ядерного стримування, зазначають журналісти.

Нагадаємо, що французький танк Leclerc у 80-х роках готували до протистояння з СРСР, але він так ніколи й не брав участі у війнах.

Раніше повідомлялося, що за даними Forbes, загадкова українська ракета-дрон "Паляниця" націлена на російську авіацію.