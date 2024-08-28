Звір армії Франції: танк Leclerc ніколи не брав участі у війнах, його оновлюють і залишають надовго

За словами журналістів, основний бойовий французький танк Leclerc розроблявся у 80-ті роки. Загальне розуміння того часу: будь-які радянські територіальні дії будуть значною мірою залежати від танкового корпусу, що підтвердилося під час вторгнення в Україну.

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Основний бойовий танк Leclerc вважався наріжним каменем французької армії протягом 30 років і продовжить служити після майбутньої модернізації. Про це пише The National Interest.

Система розроблялася за часів Холодної війни для потенційного відбиття радянської бронетехніки.

Характеристики танка Leclerc:

система оснащена потужною гладкоствольною гарматою CN120-26 калібру 120 мм;

передовими системами наведення;

дизельним двигуном SACM V8X Hyperbar, який забезпечує виняткову швидкість і потужність;

попри обмежене бойове застосування, він довів свою надійність, а в нульових роках його модернізували.

Ціна танка Leclerc

За даними Slash Gear, ця розробка вважається однією з найдорожчих у світі. Станом на 2022 рік ціна однієї одиниці оцінювалася приблизно в 17,3 мільйона доларів.

Танк Leclerc: нова модернізація

Нова модернізація четвертого покоління отримає назву Leclerc XLR

Ця танкова система вважається основою збройних сил Франції. Вона прослужила вже 30 років і протягом поточного десятиліття має з'явитися нова версія четвертого покоління — Leclerc XLR.

Розробляли його з 1983-го по 1989 рік. По суті, це — продукт того часу, коли Західна Європа була стурбована потенційним наступом зі сходу. Загальне розуміння того часу, що, до речі, підтвердилося під час вторгнення в Україну, полягало в тому, що будь-які радянські територіальні дії значною мірою залежатимуть від танкового корпусу. Тому французам була потрібна своя надійна бронетехніка.

Башта танка Leclerc

Головна особливість будь-якого танка — його башта. Усе, по суті, будується навколо неї: броня захищає башту, а гусениці її переміщують. Башта забезпечує наступальну міць, для чого, власне, і потрібна військова бронетехніка. Є 120-міліметрова версія гладкоствольної гармати F1 — CN120-26 з тепловим кожухом із магнієвого сплаву.

Однією з переваг CN120-26 вважається те, що гармата сумісна зі стандартними боєприпасами НАТО 120x570 мм. У дітища французьких конструкторів є автоматична система заряджання CHA. Вона важить 500 кг і відносно складна, відстежуються шість цілей одночасно, стріляє з інтервалом у вісім секунд.

Позиція стрільця, вид із даху башти

Усі танки побудовані з вторинними наступальними системами. У випадку Leclerc екіпаж може вести вогонь спареним важким кулеметом M2 12,7 мм або 7,62 мм, що встановлюється на башті.

55-тонний танк оснащений дизельним двигуном SACM V8X Hyperbar з автоматичною трансмісією і газовою турбіною Turbomeca TM 307B, яка може служити і турбонагнітачем, і допоміжною силовою установкою. Потужність — 1500 кінських сил, що дає змогу розвивати швидкість понад 70 км/год із прискоренням 32 км/год лише за 5 секунд. Французька бойова машина менша за більшість своїх західних сучасників, звідси — гарне співвідношення потужності до ваги: 27 коней на тонну.

У французькій розробці — гладкоствольна гармата CN120-26 120 мм із тепловим кожухом із магнієвого сплаву

Обмежене бойове застосування

Французька бойова система раніше брала участь лише в конфліктах низької інтенсивності: розміщувалася в Косово і Лівані в межах миротворчих місій НАТО. Їх також експортують ОАЕ, армія країни розгортала їх у Ємені.

Ця розробка не була залучена в масштабних бойових діях, і, проте, зарекомендувала себе як надійна бойова одиниця.

Основна бойова одиниця французької армії

Нагадаємо, що шведська компанія Saab отримає від США $494 млн за постачання ПТРК XM919.

Також повідомлялося, що для нової бригади на кордоні з Білоруссю до Польщі з Південної Кореї прибула партія гаубиць K9A1.