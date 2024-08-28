Зверь армии Франции: танк Leclerc никогда не участвовал в войнах, его обновляют и оставляют надолго

По словам журналистов, основной боевой французский танк Leclerc разрабатывался в 80-е годы. Общее понимание того времени: любые советские территориальные действия будут в значительной степени зависеть от танкового корпуса, что подтвердилось во время вторжения в Украину.

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Основной боевой танк Leclerc считался краеугольным камнем французской армии на протяжении 30 лет и продолжит служить после предстоящей модернизацией. Об этом пишет The National Interest.

Система разрабатывалась во времена Холодной войны для потенциального отражения советской бронетехники.

Характеристики танка Leclerc:

система оснащена мощной гладкоствольной пушкой CN120-26 калибра 120 мм;

передовыми системами наведения;

дизельным двигателем SACM V8X Hyperbar, который обеспечивает исключительную скорость и мощность;

несмотря на ограниченное боевое применение, он доказал свою надежность, а в нулевых годах его уже модернизировали.

Цена танка Leclerc

По данным Slash Gear, эта разработка считается одной из самых дорогостоящих в мире. По состоянию на 2022 год цена одной единицы оценивалась примерно в 17,3 миллиона долларов.

Танк Leclerc: новая модернизация

Новая модернизация четвертого поколения получит название Leclerc XLR

Эта танковая система считается основой вооруженных сил Франции. Она прослужила уже 30 лет и в течение текущего десятилетия должна появиться новая версия четвертого поколения — Leclerc XLR.

Разрабатывали его с 1983-го по 1989 год. По сути, это — продукт того времени, когда Западная Европа была обеспокоена потенциальным наступлением с востока. Общее понимание того времени, что, к слову, подтвердилось во время вторжения в Украину, заключалось в том, что любые советские территориальные действия будут в значительной степени зависеть от танкового корпуса. Поэтому французам была нужна своя надежная бронетехника.

Башня танка Leclerc

Главная особенность любого танка — его башня. Все, по сути, строится вокруг нее: броня защищает башню, а гусеницы ее перемещают. Башня обеспечивает наступательную мощь, для чего, собственно, и нужна военная бронетехника. Есть 120-миллиметровая версия гладкоствольной пушки F1 — CN120-26 с тепловым кожухом из магниевого сплава.

Одним из преимуществ CN120-26 считается то, что пушка совместима со стандартными боеприпасами НАТО 120x570 мм. У детища французских конструкторов есть автоматическая система заряжания CHA. Она весит 500 кг и относительно сложная, отслеживаются шесть целей одновременно, стреляет с интервалом в восемь секунд.

Позиция стрелка, вид с крыши башни

Все танки построены со вторичными наступательными системами. В случае Leclerc экипаж может вести огонь спаренным тяжелым пулеметом M2 12,7 мм или 7,62 мм, который устанавливается на башне.

55-тонный танк оснащен дизельным двигателем SACM V8X Hyperbar с автоматической трансмиссией и газовой турбиной Turbomeca TM 307B, которая может служить и турбонагнетателем, и вспомогательной силовой установкой. Мощность — 1500 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость более 70 км/ч с ускорением 32 км/ч всего за 5 секунд. Французская боевая машина меньше большинства своих западных современников, отсюда — хорошее соотношение мощности к весу: 27 лошадей на тонну.

У французской разработки — гладкоствольная пушка CN120-26 120 мм с тепловым кожухом из магниевого сплава

Ограниченное боевое применение

Французская боевая система прежде участвовала лишь в конфликтах низкой интенсивности: размещалась в Косово и Ливане в рамках миротворческих миссий НАТО. Их также экспортируют ОАЭ, армия страны разворачивала их в Йемене.

Эта разработка не задействовалась в масштабных боевых действиях, и, тем не менее, зарекомендовала себя как надежная боевая единица.

Основная боевая единица французской армии

Напомним, что шведская компания Saab получит от США $494 млн за поставку ПТРК XM919.

Также сообщалось, что для новой бригады на границе с Беларусью в Польшу из Южной Кореи прибыла партия гаубиц K9A1.