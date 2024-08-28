Новый способ атаковать бронетехнику: Saab получит от США $494 млн за поставку ПТРК XM919 (фото)

XM919 — новая модернизация гранатометов M136, которая, в свою очередь, была производной от Carl Gustaf. Эти индивидуальные штурмовые боеприпасы считаются новым способом для американских солдат вести огонь по легкобронированной технике и прочим целям.

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Шведская компания Saab получила контракт от американской армии на поставку переносных противотанковых ракетных комплексов. В вооруженных силах США планируют заменить новыми XM919 (или IAM — individual assault munitions, индивидуальными штурмовыми боеприпасами) существующий набор противотанковых гранатометов: M72, M136 и M141. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

На поставки новых ПТРК выделили 494, 35 млн долларов, о количестве заказанных XM919 не сообщается. В тендере также участвовали General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (в сотрудничестве с немецкой Dynamit Nobel) и норвежской Nammo.

Солдат американской армии держит на плече тубус от M136/AT4

Saab производит серию M136 (семейство AT4) — одна из разновидностей оружия, которому IAM идут на смену.

IAM — это производная от упомянутой модели, которая, в свою очередь, была генезисом гранатомета Carl Gustaf. В то время как Carl Gustaf можно перезаряжать и использовать повторно, AT4 — однозарядное оружие, которое поставляется заряженным с одним снарядом калибра 84 мм.

Гранатомет M72

С 80-х годов армия США приобрела несколько вариантов AT4, в т.ч. так называемые версии для "замкнутого пространства" (confined space (CS), которые специально разрабатывались для безопасной стрельбы из зданий. Многие переносные противотанковые средства не могут безопасно использоваться персоналом в помещениях или в других видах укрытий из-за обратной струи.

Вариант AT4CS TW, который Saab выдвинул на конкурс IAM, дополнительно содержит снаряд с тандемной боеголовкой, главное предназначение которых — поражать бронированные машины, в особенности с дополнительной защитой, например динамической.

Напомним, что для новой бригады на границе с Беларусью в Польшу из Южной Кореи прибыла партия гаубиц K9A1.

Также сообщалось, что 28 августа стало известно, что под Дружковкой в Донецкой области в 20 км от фронта ремонтируют дорогу.