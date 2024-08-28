Для новой бригады на границе с Беларусью: в Польшу из Южной Кореи прибыла партия гаубиц K9A1

K9A1 — глубокая модернизация оригинальной модели K9 Thunder. Производится южнокорейской Hanwha Defense и считается одной из самых передовых и эффективных гаубиц в мире.

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Польское агентство оборонных закупок объявило, что из Южной Кореи прибыла новая партия из 12 самоходных гаубиц K9A1. Hanwha Aerospace выполняет контракт, подписанный с Министерством обороны Польши. Об этом пишет Army Recognition.

Эти гаубицы получит новая польская бригада, дислоцированная на границе с Беларусью.

В июле 2022 года Польша подписала первый контракт с Hanwha Aerospace на поставку 212 гаубиц K9A1. Первая партия из 24 артиллерийских систем прибыла в декабре 2022 года. В 2023 году Hanwha поставила Варшаве еще 40 K9. По соглашению, все системы передадут заказчику к 2026 году. Стоимость контракта оценивается в 2,4 млрд долларов.

Ко всему прочему, в декабре 2023 года польское руководство подписало еще один контракт с южнокорейской Hanwha, предусматривающий поставки дополнительных артиллерийских систем. Соглашение стоимостью 2,6 млрд долларов США предусматривает поставку шести гаубиц K9A1 и 146 самоходных гаубиц K9PL (польская версия K9 с подсистемами польского производства).

Гаубицы K9

K9A1 — это разработка Hanwha Defense, которая представляет собой модернизированную версию K9 Thunder, впервые выпущенную в 90-х годах оружейной корпорации Samsung Techwin.

K9 Thunder, производимая Hanwha Defense, считается одной из самых передовых и эффективных гаубиц в мире. K9A1 — глубокая модернизация оригинальной модели, которая появилась в попытке значительно улучшить боевые возможности южнокорейской артиллерии.

У K9A1 — основные характеристики K9 Thunder:

Фото: Creative Commons | Гаубицы K9A1

высокая проходимость и мобильность благодаря гусеничному шасси;

высокая скорострельность, дальнобойность;

у обновленный версии K9A1 усовершенствована навигационная система;

новая система управления огнем;

улучшенная связь для командной работы;

K9A1 оснащена дополнительной броней для большей устойчивости к баллистическим угрозам;

активные системы защиты для противодействия ракетным атакам;

полуавтоматическая система заряжания;

скорострельность K9A1 — шесть выстрелов в минуту различными типами совместимых снарядов калибра 155 мм (такими, как у гаубицы Caesar);

максимальная дальность K9A1 с реактивными снарядами — 55 км.

Цена K9 Thunder

Известно, что экспортная цена танка Самсунг К9, по которой их в 2017 году продавали Финляндии, — 200 млн долларов за 48 штук. То есть 4,16 млн за одну единицу.

Напомним, что российские войска вошли в Селидово и атакуют FPV-дронами дорогу на Покровск.

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