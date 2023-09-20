КНДР продает в РФ ракеты типа "Катюша", а Южная Корея вооружает Польшу, — The Economist

По данным журналистов, Пхеньян также поставляет Москве снаряды 152-мм. В свою очередь, Сеул в 2022 году поставил Варшаве вооружений на 14,5 млрд долларов.

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Северная Корея может поставить РФ широкий список вооружений. Это могут быть дроны и ракеты KN-23 (практически копия российских баллистических ракет "Искандер"). Самоходные гаубицы и многопусковые ракетные системы. Большую часть текущего года Пхеньян поставлял Москве боеприпасы для ракет типа "Катюша" калибра 152 мм. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на данные американской разведки.

Кремль закупает оружие у Пхеньяна и Тегерана, потому что эти страны и так находятся под всевозможными санкциями и им нечего терять. Они не столько "ось зла", сколько рынок изгоев, отмечают журналисты.

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Оружейные контракты Южной Кореи и Польши

И если северокорейская оружейная промышленность получила импульс от полномасштабной войны в Украине, то у Южной Кореи дела шли неплохо и прежде. В течение пяти лет до 2022 года страна поднялась на девятую строчку в рейтинге мировых экспортеров оружия Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

К 2027 году правительство страны стремится вывести Южную Корею на четвертое место в списке крупнейших мировых экспортеров оружия. В прошлом году Сеул продал вооружений на 17 млрд долларов, вдвое больше, чем годом ранее. Основную часть контрактов — на 14,5 млрд долларов — заключили с Польшей.

Масштаб оружейных сделок Южной Кореи с Польши впечатляющий:

1000 танков K2 Black Panther (180 штук Варшава получит в кратчайшие сроки из армейских запасов Сеула, еще 820 производят по лицензии в Польше). Это больше танков, чем в армиях Германии, Франции, Великобритании и Италии вместе взятых.

672 самоходные гаубицы K9 Thunder;

288 систем залпового огня К239 Chunmoo;

48 Golden Eagle FA-50, истребителей четвертого поколения, которые Варшава получила по скидке.

По словам Тома Уолдвина, представляющего лондонский Международный институт стратегических исследований, успех Южной Кореи в оружейном бизнесе объясняется конкурентными ценами, высоким качеством и быстрой доставкой.

На цену влияет эффективность корейского ВПК. Качество — за счет опыта сотрудничества с лучшими американскими оружейными компаниями, а также собственным высокотехнологичным гражданским сектором. Быстрая доставка объясняется постоянной угрозой с севера.

Напомним, что Южная Корея передаст Украине машины K600 "Носорог" для прорыва минных заграждений.

Также сообщалось, что в Южной Корее разработали модернизированную САУ K9A2 для британской армии.