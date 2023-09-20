От БПЛА до танков: как Южная Корея и Турция завоевывают рынок вооружений (фото)

Южная Корея поставила амбициозную цель — стать 4 мировым экспортером оружия. За последние 5 лет они нарастили продажи более чем в 2 раза. Турция в свою очередь тоже имеет собственные разработки — истребитель 5 поколения, десантный корабль Anadolu и другие.

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Южная Корея и Турция еще до начала полномасштабной войны в Украине активно наращивали экспорт вооружений и различных технологий. После 24 февраля 2022 года дела пошли еще лучше. Об этом сообщает The Economist.

Если северокорейская оружейная промышленность развивается благодаря войне в Украине, то Южная Корея развивается еще лучше. За 5 лет до 2022 года Сеул поднялся на 9 место в мировом рейтинге SIPRI среди экспортеров оружия. Правительство стремится сделать Южную Корею 4 продавцом оружия в мире до 2027 года. Уже в 2022 году Южная Корея продала оружия на 17 млрд долларов — это более чем вдвое больше, чем в 2011 году. При этом около 14,5 млрд долларов было заработано благодаря контрактам из Польши. Войско Польское закупает сотнями южнокорейские танки, артиллерию, РСЗО и десятки самолетов.

Южнокорейский танк K2 в польской армии

В Международном институте стратегических исследований считают, что успех Сеула связан с конкурентными ценами, высоким качеством оружия и скоростью производства. Также азиатским странам нравится работать с Южной Кореей, потому что это как с США и их технологиями, но надежнее.

Экспорт оружия 2013-2017 и 2018-2022 годы

Если Южная Корея является неоспоримым лидером по наращиванию экспорта, то сразу за ней идет Турция. Ее экспорт вырос на 69% за последние 5 лет, а доля на мировом рынке удвоилась. Цель на 2023 год экспортировать на 6 млрд долларов. Анкара делает ставку на боевые корабли, беспилотники и истребители. Bayrakt TB2 стал бестселлером в мире. За ним следует Akinci. 18 июля Турция подписала контракт на 3 млрд с Саудовской Аравией на приобретение Akinci. Всего более 20 стран мира стоит в очереди за турецкими БПЛА.

Anadolu может приобрести одна из стран Персидского залива

Однако турецкие амбиции идут еще дальше: десантный корабль Anadolu могут продавать некоторым странам Персидского залива. Также истребитель 5 поколения KAAN может пойти на экспорт. Доступ к высокотехнологичному самолету могут получить страны, которым Штаты не продадут свои F-35.

Истребитель KAAN

Южная Корея и Турция выигрывает от уменьшения доли РФ. Россия продала вооружения на 31% меньше, если сравнить 2022 год с 2018. Санкции и необходимость пополнения собственных потерь на войне заставит РФ еще меньше продавать вооружений.

Напомним, 14 сентября США анонсировали санкции против Турции за помощь России.

18 сентября Южная Корея передаст Украине машины K600 для прорыва минных заграждений.