Від БПЛА до ракет: як Південна Корея та Туреччина завойовують ринок озброєнь (фото)

Південна Корея поставила амбітну ціль — стати 4 світовим експортером зброї. За останні 5 років вони наростили продаж більше, ніж вдвічі. Туреччина своєю чергою теж має власні розробки – винищувач 5 покоління, десантний корабель Anadolu та інші.

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Південна Корея та Туреччина ще до початку повномасштабної війни в Україні активно нарощували експорт озброєнь і різних технологій. Після 24 лютого 2022 року справи пішли ще краще. Про це повідомляє The Economist.

Якщо північнокорейська збройна промисловість розвивається завдяки війні в Україні, то Південна Корея розвивається ще краще. За 5 років до 2022 року Сеул піднявся на 9 місце у світовому рейтингу SIPRI серед експортерів зброї. Уряд прагне зробити Південну Корею 4 продавцем зброї у світі до 2027 року. Вже у 2022 році Південна Корея продала зброї на 17 млрд доларів — це більше ніж удвічі більше, ніж у 2011 році. При цьому близько 14,5 млрд доларів було зароблено завдяки контрактам з Польщі. Військо Польське закуповує сотнями південнокорейські танки, артилерію, РСЗВ та десятки літаків.

Південнокорейський танк K2 в польській армії

В Міжнародному інституті стратегічних досліджень вважають, що успіх Сеулу повʼязаний з конкурентними цінами, високій якості зброї та швидкості виробництва. Також азійським країнам подобається працювати з Південною Кореєю, бо це як з США і їхніми технологіями, але надійніше.

Експорт зброї 2013-2017 та 2018-2022 роки

Якщо Південна Корея є незаперечним лідером з нарощування експорту, то одразу за нею йде Туреччина. Її експорт зріс на 69% за останні 5 років, а частка на світовому ринку подвоїлася. Ціль на 2023 рік експортувати на 6 млрд доларів. Анкара робить ставку на бойових кораблях, безпілотниках та винищувачах. Bayrakt TB2 став бестселером у світі. За ним йде Akinci. 18 липня Туреччина підписала контракт на 3 млрд із Саудівською Аравією на придбання Akinci. Загалом понад 20 країн світу стоїть в черзі за турецькими БПЛА.

Anadolu може придбати одна з країн Перської затоки

Проте турецькі амбіції йдуть ще далі: десантний корабель Anadolu можуть продавати деяким країнам Перської затоки. Також винищувач 5 покоління KAAN може піти на експорт. Доступ до високотехнологічного літака можуть отримати країни, яким Штати не продадуть свої F-35.

Винищувач KAAN

Південна Корея та Туреччина виграє від зменшення долі РФ. Росія продала озброєння на 31% менше, якщо порівняти 2022 рік з 2018. Санкції та необхідність поповнення власних втрат на війні змусить РФ ще менше продавати озброєнь.

Нагадаємо, 14 вересня США анонсували санкції проти Туреччини за допомогу Росії.

18 вересня Південна Корея передасть Україні машини K600 для прориву мінних загороджень.