Допомагали Росії: США анонсували санкції проти Туреччини, — ЗМІ

Турецькі компанії допомагали ремонтувати судна, пов'язані з Міноборони РФ, а також сприяли постачанню в Росію "товарів подвійного призначення", зокрема західних електронних компонентів.

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США ввели санкції проти п'яти турецьких компаній і одного громадянина Туреччини, які допомагали Російській Федерації обходити санкційні обмеження. Про це пише Reuters 15 вересня.

Повідомляється, що американські санкції спрямовані проти судноплавних і торгових компаній, причетних до ремонту кораблів, пов'язаних із Міноборони РФ, які перебувають під санкціями. Згадані судна звинувачують у транспортуванні "товарів подвійного призначення".

Так, Міністерство фінансів США заявило про введення санкцій проти компаній Margiana Insaat Dis Ticaret і Demirci Bilisim Ticaret Sanayi. За даними відомства, одна з компаній постачала в РФ військові безпілотники, а друга — датчики та вимірювальні інструменти.

Зі свого боку Держдепартамент США вніс до списку санкцій компанію Denkar Ship Construction за ремонт суден, пов'язаних із російським оборонним відомством. Під санкції також потрапила компанія CTL Limited, яка виконувала роль посередника в постачанні західних електронних компонентів у РФ.

Крім того, Держдепартамент США запровадив санкції проти турецького суднобудівного агентства ID Ship Agency і його власника Ількера Догрюола.

"За останні 18 місяців ми ділилися своїми побоюваннями з турецьким урядом і приватним сектором та інформували їх про значні ризики ведення бізнесу з тими, кого ми піддали санкціям і які пов'язані з російською війною", — сказав високопоставлений представник Міністерства фінансів США.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 23 серпня, Російська Федерація може отримувати запчастини для літаків через росіян, у яких є родичі в інших країнах. Найчастіше в цьому замішані ОАЕ, Туреччина, Китай та інші країни, які не вводили санкцій проти РФ.

Раніше, 16 серпня, ми повідомляли, що позаштатний науковий співробітник Інституту Близького Сходу Йорук Ішик зібрав інформацію про те, як Російська Федерація купує підсанкційні товари і військову техніку, зберігаючи при цьому експорт енергоресурсів і продовольства.