Помогали России: США анонсировали санкции против Турции, – СМИ

Турецкие компании помогали ремонтировать суда, связанные с Минобороны РФ, а также способствовали поставкам в Россию "товаров двойного назначения", в частности западных электронных компонентов.

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США ввели санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции, которые помогали Российской Федерации обходить санкционные ограничения. Об этом пишет Reuters 15 сентября.

Сообщается, что американские санкции направлены против судоходных и торговых компаний, причастных к ремонту кораблей, связанных с Минобороны РФ, которые находятся под санкциями. Упомянутые суда обвиняют в транспортировке "товаров двойного назначения".

Так, Министерство финансов США заявило о введении санкций против компаний Margiana Insaat Dis Ticaret и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi. По данным ведомства, одна из компаний поставляла в РФ военные беспилотники, а вторая – датчики и измерительные инструменты.

В свою очередь Госдепартамент США внес в санкционный список компанию Denkar Ship Construction за ремонт судов, связанных с российским оборонным ведомством. Под санкции также попала компания CTL Limited, которая исполняла роль посредника в поставках западных электронных компонентов в РФ.

Кроме того, Госдепартамент США ввел санкции против турецкого судостроительного агентства ID Ship Agency и его владельца Илькера Догрюола.

"За последние 18 месяцев мы делились своими опасениями с турецким правительством и частным сектором и информировали их о значительных рисках ведения бизнеса с теми, кого мы подвергли санкциям и которые связаны с российской войной", — сказал высокопоставленный представитель Министерства финансов США

Напомним, что по данным СМИ от 23 августа, Российская Федерация может получать запчасти для самолетов через россиян, у которых есть родственники в других странах. Чаще всего в этом замешаны ОАЭ, Турция, Китай и другие страны, которые не вводили санкций против РФ.

Ранее, 16 августа, мы сообщали, что внештатный научный сотрудник Института Ближнего Востока Йорук Ишик собрал информацию о том, как Российская Федерация приобретает подсанкционные товары и военную технику, сохраняя при этом экспорт энергоресурсов и продовольствия.