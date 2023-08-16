"Маскуються": аналітик розповів, як кораблі РФ перевозять зброю Чорним морем

За словами спостерігача Йорука Ішика, Туреччина не інспектує російські військові кораблі, які не ходять під військово-морським прапором.

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Позаштатний науковий співробітник Інституту Близького Сходу Йорук Ішик зібрав інформацію про те, як Російська Федерація купує підсанкційні товари і військову техніку, зберігаючи водночас експорт енергоресурсів і продовольства. Про це пише Politico.

На сайті Йорука Ішика Bosphorus Observer можна відстежити маршрути постачання Кремля. Сам чоловік уже понад десять років спостерігає за водами Стамбула, відстежуючи пересування десятків тисяч зерновозів, контейнеровозів і військових кораблів уздовж протоки Босфор.

"Я одержимий, мені не подобається заходити надто далеко вглиб країни, бо я боюся що-небудь упустити", — пояснив Ішик.

Як Росії вдається перевозити зброю Чорним морем

У статті йдеться про те, що за останній рік на світовому ринку з'явився так званий тіньовий флот із сотень танкерів, що здійснюють поставки російських енергоресурсів, які підпадають під ембарго, та закуповують нафту за ціною, вищою за граничну, що дає Москві доходи для фінансування війни в Україні.

Ці судна часто ходять без належного обслуговування або страховки, а також відключають свої транспондери, щоб приховати походження свого палива, або здійснюють пересадку з корабля на корабель, щоб збити з пантелику спостерігачів.

"У військових кораблів можна побачити їхні прапори, це не секрет. Але деякі зараз маскуються під торгові судна — вони можуть виконувати комерційні завдання або наймати цивільні екіпажі, щоб приховати це, але вони несуть техніку російських збройних сил, а не плавають під військово-морським прапором", — зазначив Ішик.

За словами аналітика, Туреччина не інспектує ці кораблі. Попри членство в НАТО, Анкара відмовилася вводити санкції проти Москви.

Україна готова протистояти РФ у Чорному морі

Як зазначають журналісти, Київ показав, що має намір боротися із загрозами в Чорному морі. Так, 5 серпня було підбито російський танкер "Сіг", який потрапив під санкції Мінфіну США 2019 року.

"Мета, яку вони обрали, була найчудовішою", — зазначив Ішик.

Повідомляється, що "Сіг" перевозив гас із нафтопереробних заводів в окупованому Криму до Сирії. Пошкодження, завдані танкеру, вплинули на доходи від торгівлі осіб, близьких до Кремля.

"Якщо моя робота допомогла Україні ідентифікувати його, то я пишаюся тим, що я переслідував його дуже, дуже, дуже довго", — сказав Ішик про удар по судну.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 8 серпня, російська економіка поступово відновлюється, попри санкції, які були введені Заходом. Ба більше, вона може повернутися до довоєнного рівня вже 2024-го року.

Раніше, 7 серпня, також повідомлялося, що Москва закуповує все більше напівпровідників та інших передових західних технологій через країни-посередники, наприклад, Китай.