Польша начнет локально производить корейские танки K2 уже в 2026 году

Предприятия страны будут производить гидропневматическую подвеску, корпуса танков, а в дальнейшем еще и пушку. Польская версия будет маркироваться K2PL.

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Контракт на приобретение южнокорейских танков K2 сразу предусматривал локальное производство машин в Польше. Теперь стало известно, что локализация будет уже через три года. Об этом сообщает польский ресурс Defence 24.

Войско Польское уже получает первые танки K2, которые изготавливаются в Южной Корее. Однако ожидается, что в 2026 году начнется локализованное производство K2PL. Танкисты очень положительно отзываются о новых машинах. Они отмечают высокую точность стрельбы, хорошую оптику, а также маневренность танка.

До 2025 года Польша получит 180 танков K2, что позволит перевооружить три батальона Т-72 и PT-91 Twardy. Дополнительно рамочное соглашение позволяет приобрести еще 820 K2, но из них около 500 машин будет построено в Польше. Всего польская армия планирует иметь 1000 танков из-за опыта войны в Украине.

Версия K2PL, по данным Агентства вооружений, будет иметь дополнительное бронирование, систему активной защиты, а также крупнокалиберный польский пулемет и большее количество программируемых боеприпасов. Также отмечается, что машина имеет большой потенциал для модернизации.

Польские версии южнокорейских машин будут производиться на заводе Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne. Там уже готовят инфраструктуру для производства. Сейчас требуются дополнительные инвестиции в предприятие. Также известно, что корпуса танков будут собираться на Заводе Цегельского, что входит в PGZ и гидропневматическую подвеску на PZL-Kalisz. В дальнейшем 120-мм пушку тоже будут производить поляки. Частично будут изготавливать электронику. Этим займется WB Group.

Напомним, 29 августа Южная Корея впервые заказала 150 танков K2 с собственной системой активной защиты.

26 июля СМИ писали, что Южная Корея предлагает танки K2 для Румынии вместо американских M1 Abrams .