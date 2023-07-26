Южная Корея пробует нарушить "монополию" Abrams: для Румынии предлагают танки K2

Если американские танки покупаются без всякого привлечения румынской оборонки, то Hyundai Rotem предлагает локализацию и дальнейшее производство некоторых запчастей на заводах Румынии.

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Южнокорейский гигант Hyundai Rotem хочет предложить Румынии свои танки К2 Pather несмотря на намерения страны покупать американские M1 Abrams. Об этом сообщает Defense Romania.

В рамках программы "Основной боевой танк" Минобороны Румынии начало процедуры приобретения 54 американских танков Abrams в версии M1A2 и инженерные машины на их базе. Известно, что танки покупают со складов американской армии. После этого в Главном управлении вооружений заявили о намерениях приобрести еще 300 машин.

Именно поэтому Hyundai Rotem очень заинтересована в том, чтобы попытаться потеснить США и предложить танки K2. Вице-президент производителя Эуи Сон Ли заявил, что они хотят продать танки К2 с возможностью привлечения к контракту румынского военно-промышленного комплекса. Американские танки сейчас покупаются без возможности привлечь румынскую промышленность.

"Мы упорно работали, чтобы убедить наших польских партнеров, что танки K2 для них лучший вариант. К счастью, в прошлом году мы подписали контракт и уже поставили в Польшу 28 танков K2. Мы надеемся, что сможем расширить наш бизнес, и мы также очень хотим поставлять танки K2 в Румынию", — говорит Эуи Сон Ли.

Он добавил, что Румынии могут передать часть технологий, а дальше на румынских заводах планируется изготавливать запчасти для танков. Южная Корея готова к различным формам сотрудничества, чтобы склонить Бухарест к сотрудничеству.

Напомним, 20 июня в Южной Корее показали возможности танков K2, которые сотнями покупает Польша.

2 марта в Южной Корее показали танк K2 в версии для Ближнего Востока.